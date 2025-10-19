Το Ισραήλ ξεκίνησε νέο γύρο επιθέσεων εναντίον στόχων της Χαμάς στη Γάζα και σταματά την παροχή βοήθειας - Έκκληση για αυτοσυγκράτηση από τις ΗΠΑ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε νέο κύμα επιθέσεων στη Ράφα, στον νότιο τομέα της Λωρίδας της Γάζας, έπειτα από τους πρώτους βομβαρδισμούς στην ίδια περιοχή νωρίτερα σήμερα, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για απάντηση σε επιθέσεις της Χαμάς, τις οποίες διέψευσε η παλαιστινιακή οργάνωση.

«Σε απάντηση στην κατάφωρη παραβίασης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός νωρίτερα σήμερα», ο ισραηλινός στρατός «ξεκίνησε σειρά πληγμάτων κατά στόχων τρομοκρατών της Χαμάς στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας», αναφέρεται στην ανακοίνωση του στρατού, την ώρα που Ισραήλ και Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχειρίας που βρίσκεται σε ισχύ από τις 10 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με μαρτυρία δημοσιογράφου του AFP, τα ισραηλινά πλήγματα κατευθύνθηκαν στην ανατολική πλευρά της Χαν Γιουνίς, στον νότιο τομέα του παλαιστινιακού θύλακα.



Παράλληλα, το Τελ Αβίβ, όπως αναφέρει το SkyNews που επικαλείται Ισραηλινό αξιωματούχο, αποφάσισε να σταματήσει την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας μέχρι νεωτέρας.



Επλήγησαν δεκάδες στόχοι - 33 νεκροί



Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε σήμερα «δεκάδες» στόχους της Χαμάς σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.



«Κατά τη διάρκεια των τελευταίων ωρών, σε απάντηση της κατάφωρης παραβίασης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός νωρίτερα» σήμερα, ο στρατός «έπληξε δεκάδες τρομοκρατικούς στόχους της Χαμάς σε ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας», ανάμεσά τους αποθήκες όπλων και υπόγειες υποδομές, αναφέρεται στην ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού. Ο στρατός ανακοίνωσε επίσης τον θάνατο δύο ισραηλινών στρατιωτών.



Από την πλευρά της, η ελεγχόμενη από τη Χαμάς υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Γάζας ανακοίνωσε ότι 33 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από τον ισραηλινό στρατό, ανάμεσά τους και παιδιά.



Παρέμβαση Γουίτκοφ και Κούσνερ για αυτοσυγκράτηση



Στο μεταξύ η Ουάσιγκτον, όπως μεταδίδει το Axios, καταβάλλει προσπάθειες για να αποτρέψει την κατάρρευση της εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς λόγω της σημερινής έξαρσης βίας στη Γάζα.



Oπως αναφέρει το Axios, οι απεσταλμένοι Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ συνομίλησαν με τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων του Ισραήλ Ρον Ντέρμερ και ζήτησαν από την Ιερουσαλήμ να «ανταποκριθεί αναλογικά και να επιδείξει αυτοσυγκράτηση» μετά την επίθεση εναντίον στρατευμάτων του IDF στο νότιο τμήμα της Γάζας.



Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι η κυβέρνηση Τραμπ αναμένεται να αυξήσει τον έλεγχο της στην εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας στη Γάζα, προκειμένου να διασφαλίσει ότι δεν θα καταρρεύσει, σύμφωνα με αμερικανούς αξιωματούχους.



«Οι επόμενες 30 ημέρες θα είναι κρίσιμες», δήλωσε ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ. «Είμαστε πλέον υπεύθυνοι για ό,τι συμβαίνει στη Γάζα όσον αφορά την εφαρμογή της συμφωνίας. Εμείς θα έχουμε τον τελευταίο λόγο».



Αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι συγκρούσεις της Κυριακής είναι ακριβώς το είδος των περιστατικών για τα οποία ανησυχούσαν και τα οποία περίμεναν κατά τη διάρκεια της τρέχουσας μεταβατικής περιόδου.



Ένας δεύτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι από την επίσκεψη του Τραμπ στην περιοχή την περασμένη εβδομάδα, τόσο η Χαμάς όσο και το Ισραήλ έχουν προβεί σε ενέργειες που προκάλεσαν ανησυχίες σχετικά με την προώθηση της εφαρμογής της συμφωνίας.



Οι απειλές του Κατς

Νωρίτερα σήμερα, ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς είχε προειδοποιήσει τη Χαμάς ότι θα πληρώσει «μεγάλο τίμημα» για «κάθε πλήγμα» με στόχο Ισραηλινούς στρατιώτες και για «κάθε παραβίαση της εκεχειρίας στη Γάζα».«Η Χαμάς θα μάθει σήμερα με σκληρό τρόπο ότι ο ισραηλινός στρατός είναι αποφασισμένος να προστατεύσει τους στρατιώτες του και να εμποδίσει να τους συμβεί οποιοδήποτε κακό», τόνισε ο Κατς.Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ισραήλ προχώρησε το πρωί και σε αεροπορικά πλήγματα αντιδρώντας σε επιθέσεις «τρομοκρατών» εναντίον θέσεών τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Το μεγάλο κόλπο στο Λούβρο: Πώς στήθηκε η κινηματογραφική διάρρηξη με λεία εννέα κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας μέσα σε 7 λεπτά

Φιντάν: Δεν δέχομαι τα 12 μίλια, δεν δέχεσαι τα 6 - Το ζήτημα του Αιγαίου δεν είναι άλυτο, μπορούμε να τα βρούμε

Φιρμάνι του σουλτάνου Αμπντούλ Μετζίτ Α’ «μίλησε» μετά από 170 χρόνια - Τι λέει για τη διπλωματική ιστορία του 19ου αιώνα