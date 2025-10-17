Η Χαμάς ζητάει εξοπλισμό για την απομάκρυνση των ερειπίων για να βρει τις σορούς των υπόλοιπων ομήρων
Η Χαμάς ζητάει εξοπλισμό για την απομάκρυνση των ερειπίων για να βρει τις σορούς των υπόλοιπων ομήρων
Το Ισραήλ δεν επιτρέπει σε μια τουρκική αντιπροσωπεία 81 ατόμων που διασώζουν και έχουν βαρύ εξοπλισμό να εισέλθει στη Γάζα για να βοηθήσουν
Η Χαμάς ισχυρίζεται ότι η επιστροφή των σορών των ομήρων από τη Γάζα μπορεί να χρειαστεί χρόνο, καθώς τα πτώματα είναι θαμμένα σε σήραγγες που φέρεται να καταστράφηκαν από το Ισραήλ ή κάτω από τα ερείπια κτιρίων που η τρομοκρατική οργάνωση λέει ότι υπέστησαν ζημιές σε ισραηλινές επιδρομές.
Η ανάκτηση των υπολοίπων πτωμάτων απαιτεί εξοπλισμό για την απομάκρυνση των ερειπίων, ο οποίος προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμος λόγω της απαγόρευσης εισόδου τέτοιων εργαλείων από το Ισραήλ, ισχυρίζεται η Χαμάς σε ανακοίνωσή της.
Η παλαιστινιακή τρομοκρατική ομάδα δηλώνει επίσης ότι παραμένει προσηλωμένη στη συμφωνία για τη Γάζα και επιθυμεί να παραδώσει όλα τα υπόλοιπα πτώματα των ομήρων που κρατούνται στον θύλακα, αλλά δηλώνει ότι το Ισραήλ φέρει την ευθύνη για την καθυστέρηση.
Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός δεν ήταν προς το παρόν διαθέσιμος λόγω της απαγόρευσης εισόδου τέτοιων εργαλείων από το Ισραήλ, πρόσθεσε η Χαμάς.
Το Ισραήλ θα συνεχίσει να αρνείται να επιτρέψει σε μια τουρκική αντιπροσωπεία 81 ατόμων που διασώζουν και έχουν βαρύ εξοπλισμό να εισέλθει στη Λωρίδα της Γάζας μέχρι η Χαμάς να επιστρέψει όλα τα λείψανα των νεκρών ομήρων, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στην εφημερίδα Jerusalem Post την Πέμπτη.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ο πρίγκιπας Άντριου πίστευε ότι ήταν κληρονομικό δικαίωμα να κάνει σεξ μαζί μου» - Τα πρώτα αποσπάσματα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζουφρέ
Η «θεία Σταματίνα» είναι ο πρώτος ίντερσεξ χαρακτήρας σε σειρά - Αποθεώθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης στο Twitter για τις Σέρρες
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα και τους δύο 22χρονους: Κατηγορούνται ως φυσικός και ηθικός αυτουργός
Η ανάκτηση των υπολοίπων πτωμάτων απαιτεί εξοπλισμό για την απομάκρυνση των ερειπίων, ο οποίος προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμος λόγω της απαγόρευσης εισόδου τέτοιων εργαλείων από το Ισραήλ, ισχυρίζεται η Χαμάς σε ανακοίνωσή της.
Η παλαιστινιακή τρομοκρατική ομάδα δηλώνει επίσης ότι παραμένει προσηλωμένη στη συμφωνία για τη Γάζα και επιθυμεί να παραδώσει όλα τα υπόλοιπα πτώματα των ομήρων που κρατούνται στον θύλακα, αλλά δηλώνει ότι το Ισραήλ φέρει την ευθύνη για την καθυστέρηση.
Ο συγκεκριμένος εξοπλισμός δεν ήταν προς το παρόν διαθέσιμος λόγω της απαγόρευσης εισόδου τέτοιων εργαλείων από το Ισραήλ, πρόσθεσε η Χαμάς.
Το Ισραήλ θα συνεχίσει να αρνείται να επιτρέψει σε μια τουρκική αντιπροσωπεία 81 ατόμων που διασώζουν και έχουν βαρύ εξοπλισμό να εισέλθει στη Λωρίδα της Γάζας μέχρι η Χαμάς να επιστρέψει όλα τα λείψανα των νεκρών ομήρων, δήλωσε Ισραηλινός αξιωματούχος στην εφημερίδα Jerusalem Post την Πέμπτη.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ο πρίγκιπας Άντριου πίστευε ότι ήταν κληρονομικό δικαίωμα να κάνει σεξ μαζί μου» - Τα πρώτα αποσπάσματα από το βιβλίο της Βιρτζίνια Τζουφρέ
Η «θεία Σταματίνα» είναι ο πρώτος ίντερσεξ χαρακτήρας σε σειρά - Αποθεώθηκε ο Γιώργος Καπουτζίδης στο Twitter για τις Σέρρες
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα και τους δύο 22χρονους: Κατηγορούνται ως φυσικός και ηθικός αυτουργός
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα