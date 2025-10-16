Μαζικές συλλήψεις Χριστιανών στην Κίνα - Εξαφανίστηκε γνωστός πάστορας, φόβοι για νέες διώξεις

Το 2002 μετακόμισε στις ΗΠΑ για, αλλά το 2007 επέστρεψε στην Κίνα και ίδρυσε την εκκλησία Zion στο Πεκίνο, αρνούμενος να υπαχθεί στο κρατικά ελεγχόμενο Προτεσταντικό κίνημα Three-Self Patriotic Movement. Η Zion ξεκίνησε ως μικρή «εκκλησία του σπιτιού» με 20 πιστούς, αλλά γρήγορα εξελίχθηκε σε δίκτυο 100 παραρτημάτων με περισσότερους από 10.000 πιστούς σε 40 πόλεις.Το 2018, μετά την άρνηση του Jin να τοποθετήσει κάμερες CCTV στην αίθουσα λατρείας, οι αρχές έκλεισαν την εκκλησία και του επέβαλαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Η οικογένειά του κατόρθωσε να φύγει για τις ΗΠΑ.Παρά τις διώξεις, η Zion συνέχισε να λειτουργεί διαδικτυακά και σε μικρές ομάδες. Ο Sean Long τόνισε ότι, παρά τη νέα καταστολή, «ο διωγμός δεν μπορεί να καταστρέψει την εκκλησία. Η ιστορία δείχνει ότι όπου υπάρχει καταπίεση, γεννιέται αναγέννηση».