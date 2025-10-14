Τουλάχιστον 19 νεκροί σε λεωφορείο που έπιασε φωτιά στην Ινδία
Τουλάχιστον 19 νεκροί σε λεωφορείο που έπιασε φωτιά στην Ινδία

Το λεωφορείο είχε ξεκινήσει από το Τζαϊσάλμερ με προορισμό το Τζοντπούρ, μεταφέροντας 57 επιβάτες, όταν άρχισε να βγαίνει καπνός από το πίσω μέρος του

Τουλάχιστον 19 νεκροί σε λεωφορείο που έπιασε φωτιά στην Ινδία
Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα το απόγευμα όταν ένα ιδιωτικό λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες στο κρατίδιο Ρατζαστάν της δυτικής Ινδίας, μετέδωσε η δημόσια ραδιοτηλεόραση NDTV επικαλούμενη την τοπική αστυνομία.

Το λεωφορείο είχε ξεκινήσει από το Τζαϊσάλμερ με προορισμό το Τζοντπούρ, μεταφέροντας 57 επιβάτες, όταν άρχισε να βγαίνει καπνός από το πίσω μέρος του. Ο οδηγός σταμάτησε το όχημα στην άκρη του δρόμου αλλά οι φλόγες το τύλιξαν μέσα σε δευτερόλεπτα, ανέφερε η τηλεόραση. Η αστυνομία πιστεύει ότι η πυρκαγιά οφείλεται σε βραχυκύκλωμα.

Δεκαπέντε από τους επιβάτες, μεταξύ των οποίων και δύο παιδιά, υπέστησαν σοβαρά εγκαύματα. Κάποιοι φέρουν εγκαύματα στο 70% του σώματός τους.

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ εξέφρασε τη λύπη του «για τις ζωές που χάθηκαν σε αυτό το δυστύχημα στο Τζαϊσάλμερ του Ρατζαστάν». Πρόσθεσε ότι το Εθνικό Επικουρικό Ταμείο θα αποζημιώσει με το ποσό των 200.000 ρουπιών (περίπου 2.200 ευρώ) τις οικογένειες των θανόντων και με 50.000 ρουπίες τους τραυματίες.

20 Killed As Moving Bus Bursts Into Flames In Rajasthan's Jaisalmer | PM Modi Offers Condolences

