Τουλάχιστον 19 νεκροί σε λεωφορείο που έπιασε φωτιά στην Ινδία

Το λεωφορείο είχε ξεκινήσει από το Τζαϊσάλμερ με προορισμό το Τζοντπούρ, μεταφέροντας 57 επιβάτες, όταν άρχισε να βγαίνει καπνός από το πίσω μέρος του