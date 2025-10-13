Mocktails, En Lefko και αγαπημένοι καλεσμένοι στην κρουαζιέρα του VELO CRUISE που έγινε το highlight του καλοκαιριού
Μακρόν: Μοιράζομαι τη χαρά των οικογενειών και του ισραηλινού λαού για την επιστροφή των ομήρων
«Η Γαλλία θα συμμετάσχει σε όλα τα στάδια του σχεδίου υπό την ηγεσία του προέδρου των ΗΠΑ» λέει ο Γάλλος πρόεδρος
Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν χαιρέτισε σήμερα το πρωί την απελευθέρωση των εν ζωή Ισραηλινών ομήρων που κρατούσε η Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, εκτιμώντας ότι «η ειρήνη γίνεται εφικτή για το Ισραήλ, για τη Γάζα και την περιοχή».
«Μοιράζομαι τη χαρά των οικογενειών και του ισραηλινού λαού καθώς επτά όμηροι μόλις παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό», έγραψε στο Χ ο Μακρόν κατά την άφιξή του στο Σαρμ ελ Σέιχ, στην Αίγυπτο, όπου θα διεξαχθεί σήμερα η «σύνοδος κορυφής για την ειρήνη», η οποία είναι αφιερωμένη στη Γάζα.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Εμανουέλ Μακρόν:
Συμμερίζομαι τη χαρά των οικογενειών και τη χαρά του λαού του Ισραήλ, αφότου επτά από τους απαχθέντες παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Μόλις πρόσφατα συναντηθήκαμε με τους γονείς τους.
Οι Eitan Mor, Gali και Ziv Berman, Matan Engerst, Omri Miran, Alon Ohel και Guy Gilboa-Dalal – σώθηκαν.
Σύντομα θα είναι ελεύθεροι.
Η απελευθέρωσή τους, μαζί με την αναμενόμενη σήμερα το πρωί απελευθέρωση δεκατριών επιπλέον ομήρων, φέρνει μαζί της ανανεωμένη ελπίδα για ειρήνη – για το Ισραήλ, τη Γάζα και ολόκληρη την περιοχή.
Η Γαλλία θα συμμετάσχει σε όλα τα στάδια του σχεδίου υπό την ηγεσία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, παράλληλα με τους Άραβες εταίρους που έχει στρατολογήσει η Γαλλία για αυτή τη διαδικασία.
Αλλά προς το παρόν - αφήστε τη χαρά να γεμίσει την καρδιά σας.
אני שותף לשמחת המשפחות ולשמחת העם בישראל, לאחר ששבעה מהחטופים הועברו זה עתה לידי הצלב האדום. רק לאחרונה נפגשנו עם הוריהם.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 13, 2025
איתן מור, גלי וזיו ברמן, מתן אנגרסט, עומרי מירן, אלון אהל וגיא גלבוע־דלאל – ניצלו.
בקרוב יהיו חופשיים.…
