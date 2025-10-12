ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Δυο νεκροί και τέσσερις τραυματίες σε πλήγματα της Ρωσίας στην ανατολική Ουκρανία

Η πόλη απέχει μόλις μερικά χιλιόμετρα από το μέτωπο του πολέμου

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσική αεροδρομική επιδρομή στην ουκρανική πόλη Κοσταντίνιφκα, στην περιφέρεια Ντονέτσκ (ανατολικά), ανακοίνωσε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Σερχίι Χορμπούνοφ μέσω Facebook αργά το Σάββατο.

Άλλοι τέσσερις πολίτες τραυματίστηκαν όταν κατευθυνόμενη βόμβα που ερρίφθη από αέρος έπεσε δίπλα σε ορθόδοξο ναό. Η εκκλησία υπέστη εκτεταμένες ζημιές.

Σύμφωνα με τον Χορμπούνοφ, ακόμη ένας πολίτης υπέστη ελαφριά τραύματα όταν άλλη βόμβα έπεσε στην περιοχή. Εννιά σπίτια υπέστησαν ζημιές, πρόσθεσε.

Η πόλη απέχει μόλις μερικά χιλιόμετρα από το μέτωπο του πολέμου. Έχει υποστεί πλήγματα επανειλημμένα και μεγάλο μέρος της έχει καταστραφεί.

