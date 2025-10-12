Δυο νεκροί και τέσσερις τραυματίες σε πλήγματα της Ρωσίας στην ανατολική Ουκρανία

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσική αεροδρομική επιδρομή στην ουκρανική πόλη Κοσταντίνιφκα, στην περιφέρεια Ντονέτσκ (ανατολικά), ανακοίνωσε ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Σερχίι Χορμπούνοφ μέσω Facebook αργά το Σάββατο.Άλλοι τέσσερις πολίτες τραυματίστηκαν όταν κατευθυνόμενη βόμβα που ερρίφθη από αέρος έπεσε δίπλα σε ορθόδοξο ναό. Η εκκλησία υπέστη εκτεταμένες ζημιές.Σύμφωνα με τον Χορμπούνοφ, ακόμη ένας πολίτης υπέστη ελαφριά τραύματα όταν άλλη βόμβα έπεσε στην περιοχή. Εννιά σπίτια υπέστησαν ζημιές, πρόσθεσε.Η πόλη απέχει μόλις μερικά χιλιόμετρα από το μέτωπο του πολέμου. Έχει υποστεί πλήγματα επανειλημμένα και μεγάλο μέρος της έχει καταστραφεί.