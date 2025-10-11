Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει μια Σύνοδο για τη Γάζα παρουσία Τραμπ και Σίσι
Ντόναλντ Τραμπ Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι Λωρίδα της Γάζας Γάζα

Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει μια Σύνοδο για τη Γάζα παρουσία Τραμπ και Σίσι

Την αποκάλυψη έκανε το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών χωρίς να δίνει λεπτομέρειες για την ημερομηνία

Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει μια Σύνοδο για τη Γάζα παρουσία Τραμπ και Σίσι
Η Αίγυπτος σχεδιάζει να φιλοξενήσει μια διεθνή Σύνοδο για τη Γάζα, μετά την εφαρμογή της εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς, βάσει ενός αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου.

Της Συνόδου, που θα διεξαχθεί στο αιγυπτιακό θέρετρο στην Ερυθρά Θάλασσα, Σαρμ ελ Σέιχ, θα συμπροεδρεύσουν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο πρόεδρος της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι, ανακοίνωσε σήμερα το αιγυπτιακό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Αιγύπτιος υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντέλ-Άτι και ο Αμερικανός ομόλογός του Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν σε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη τα σχέδια για τη Σύνοδο και τη συμμετοχή άλλων χωρών, πρόσθεσε το υπουργείο στην ανακοίνωση. Δεν δόθηκαν καμία συγκεκριμένη ημερομηνία της συνάντησης ή επιπλέον λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν.

Ευρωπαίοι και Άραβες ηγέτες αναμένεται να παραστούν στη Σύνοδο, σύμφωνα με δημοσιεύματα.


