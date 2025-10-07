Ο Τραμπ θα επικαλείτο νόμο περί ανταρσίας για να στείλει στρατό σε αμερικανικές πόλεις
Ο Τραμπ θα επικαλείτο νόμο περί ανταρσίας για να στείλει στρατό σε αμερικανικές πόλεις

«Αν σκοτώνεται κόσμος και τα δικαστήρια μας εμποδίζουν ή κυβερνήτες ή δήμαρχοι μας εμποδίζουν, σίγουρα θα το κάνω», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος

Ο Τραμπ θα επικαλείτο νόμο περί ανταρσίας για να στείλει στρατό σε αμερικανικές πόλεις
Ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε χθες Δευτέρα ότι θα μπορούσε να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να στείλει τον στρατό σε αμερικανικές πόλεις, αφού διέταξε την ανάπτυξη στοιχείων της Εθνοφρουράς στο Σικάγο (βόρεια) και στο Πόρτλαντ (βορειοδυτικά), παρά την εναντίωση τοπικών αιρετών και αψηφώντας αποφάσεις της δικαιοσύνης.

«Για κάποιον λόγο τον έχουμε τον ‘Νόμο περί Ανταρσίας’ (σ.σ.: νομοθέτημα του 1807 το οποίο επιτρέπει στον εκάστοτε πρόεδρο των ΗΠΑ να κινητοποιεί ορισμένα στοιχεία των ενόπλων δυνάμεων για να δράσουν στο εσωτερικό σε εξαιρετικές περιστάσεις). Αν πρέπει να το κάνω, θα το κάνω. Αν σκοτώνεται κόσμος και τα δικαστήρια μας εμποδίζουν ή κυβερνήτες ή δήμαρχοι μας εμποδίζουν, σίγουρα θα το κάνω», πέταξε ο 79χρονος ρεπουμπλικάνος σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο της προεδρίας.


