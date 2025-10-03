Θρήνος στην κηδεία της 17χρονης Μαρίας, που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της στο Νιου Τζέρσεϊ - Ήταν ο ήλιος μου, είπε η μητέρα της

Μια ημέρα πριν να συλληφθεί, ο 17χρονος εμφανίστηκε ατάραχος σε βίντεο στο

Ο πατέρας της Μαρίας μίλησε στα ελληνικά και τόνισε: «Θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που ήρθε να τιμήσει το παιδί μου και εύχομαι να μην το ζήσει ποτέ κανένας πατέρας αυτό που περνάω. Σας ευχαριστώ όλους».Οι δύο κοπέλες άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο στις 29 Σεπτεμβρίου, όταν ο 17χρονος Βίνσεντ Μπατιλόρο, βάσει του κατηγορητηρίου που απήγγειλε η εισαγγελία της Κομητείας Γιούνιον στο Νιου Τζέρσεϊ, μετέτρεψε το αυτοκίνητό του σε φονικό όργανο πέφτοντας πάνω στο ηλεκτρικό πατίνι τους.