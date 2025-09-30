Η bwin και ο Ολυμπιακός μπήκαν δυναμικά στον όγδοο χρόνο της συνεργασίας τους και το γιόρτασαν με ένα ξεχωριστό cocktail party.
Κρεμλίνο: Υπάρχει κόσμος σε Οδησσό και Μικολάιφ που θέλει να συνδεθεί με τη Ρωσία
Το Κρεμλίνο πήρε σαφή θέση υπέρ του σχεδίου του Τραμπ για το τέλος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας
Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι υποστηρίζει το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα και ότι ελπίζει πως αυτή η πρόταση θα βάλει τέλος στη σύγκρουση που πυροδοτήθηκε από την επίθεση που διαπράχθηκε στις 7 Οκτωβρίου του 2023 από τη Χαμάς κατά του Ισραήλ.
«Το Κρεμλίνο υποστηρίζει πάντα και χαιρετίζει όλες τις προσπάθειες του προέδρου Τραμπ που αποσκοπούν στο να δοθεί τέλος στην τραγωδία που εκτυλίσσεται αυτήν τη στιγμή», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ.
«Ευχόμαστε αυτό το σχέδιο να εφαρμοστεί και να συμβάλει στο να οδηγηθούν σε μια ειρηνική έκβαση τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή», πρόσθεσε ο Πεσκόφ.
Παράλληλα αναφερόμενος στην Ουκρανία, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου σημείωσε ότι υπάρχουν πολλοί που ζουν στις περιφέρειες της Οδησσού και του Μικολάιφ στην Ουκρανία, οι οποίοι θέλουν «να συνδέσουν τη μοίρα τους με τη Ρωσία», αλλά φοβούνται να το πουν ανοιχτά.
Ο Πεσκόφ απαντούσε σε υποθετική ερώτηση σχετικά με το τι θα συνέβαινε αν επιτρεπόταν στον κόσμο σε αυτές τις περιφέρειες να ψηφίσει για το αν θα γίνουν μέρος της Ρωσίας.
Η Μόσχα ανακοίνωσε το 2022 ότι τέσσερις άλλες περιφέρειες της Ουκρανίας αποτελούν πλέον μέρος της ρωσικής επικράτειας, μετά τη διεξαγωγή δημοψηφισμάτων εκεί που καταγγέλθηκαν από το Κίεβο και τους δυτικούς συμμάχους του ως παράνομα και εξαναγκαστικά.
Ο Πεσκόφ σημείωσε επίσης ότι η Ευρώπη θα ήταν καλύτερα αν επεδίωκε τον διάλογο με τη Ρωσία για ζητήματα ασφαλείας παρά να προσπαθεί να υψώσει ένα «τείχος κατά των μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drone)» που διχάζει.
