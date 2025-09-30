Αντιμέτωπες με το φάσμα του shutdown οι ΗΠΑ - Τι σημαίνει η διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης, ποιες υπηρεσίες επηρεάζει
Αντιμέτωπες με το φάσμα του shutdown οι ΗΠΑ - Τι σημαίνει η διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης, ποιες υπηρεσίες επηρεάζει
Χωρίς συμφωνία Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών για τον προϋπολογισμό, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση κινδυνεύει με μερική αναστολή λειτουργιών – Στο επίκεντρο η υγεία και οι κοινωνικές παροχές - 15 shutdowns από το 1980
Στις 00:01 (ώρα Ουάσινγκτον) της Τετάρτης, οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να βρεθούν αντιμέτωπες με το πρώτο shutdown των τελευταίων ετών, εάν το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και οι Δημοκρατικοί δεν καταλήξουν σε συμφωνία για τον νέο προϋπολογισμό των δαπανών.
Η διακοπή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, γνωστή ως shutdown, είναι μια διαδικασία που προκύπτει όταν τα δύο κόμματα δεν μπορούν να συμφωνήσουν στην ψήφιση ενός νομοσχεδίου για τη χρηματοδότηση των κρατικών υπηρεσιών. Παρότι το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ελέγχει και τα δύο σώματα του Κογκρέσου, στη Γερουσία απαιτούνται 60 ψήφοι για την έγκριση του προϋπολογισμού. Οι Δημοκρατικοί αξιοποιούν αυτό το περιθώριο για να πιέσουν σε ζητήματα υγείας, ζητώντας επέκταση φορολογικών ελαφρύνσεων στην ασφάλιση, ακύρωση περικοπών στο Medicaid και διατήρηση της χρηματοδότησης του CDC και των Εθνικών Ινστιτούτων Υγείας.
Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση Τραμπ παραμένει αδιάλλακτη, εκτιμώντας ότι οι πολίτες θα κατηγορήσουν τους Δημοκρατικούς για τυχόν κλείσιμο, όπως συνέβη σε ορισμένα προηγούμενα shutdowns. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι «οι πιθανότητες για αναστολή λειτουργίας της κυβέρνησης είναι αυξημένες».
Τι συμβαίνει στο shutdown
Κάθε οικονομικό έτος που ξεκινά την 1η Οκτωβρίου, το Κογκρέσο πρέπει να εγκρίνει χρηματοδότηση για τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Αν δεν ψηφιστεί πακέτο δαπανών ή έστω προσωρινή παράταση – γνωστή ως continuing resolution – πολλές υπηρεσίες αναστέλλουν τη λειτουργία τους.
Σε ένα shutdown δεν σταματά όλος ο κρατικός μηχανισμός. Συνεχίζουν να λειτουργούν η φύλαξη των συνόρων, οι υπηρεσίες νοσοκομειακής περίθαλψης, η αστυνόμευση και οι πτήσεις, ωστόσο χιλιάδες εργαζόμενοι τίθενται σε υποχρεωτική άδεια άνευ αποδοχών. Αν και στο παρελθόν αυτοί οι υπάλληλοι αποζημιώθηκαν αναδρομικά, η καθημερινότητα των πολιτών επηρεάζεται σημαντικά.
Επιπτώσεις αναμένονται στα εθνικά πάρκα, στις επιθεωρήσεις τροφίμων, στη λειτουργία προγραμμάτων προσχολικής εκπαίδευσης, στην έκδοση φοιτητικών δανείων και σε υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας. Οι συντάξεις και τα επιδόματα του Medicare συνεχίζουν να καταβάλλονται, αλλά η επεξεργασία νέων αιτήσεων μπορεί να παγώσει. Ένα παρατεταμένο shutdown θα μπορούσε επίσης να προκαλέσει καθυστερήσεις στις μετακινήσεις και να επηρεάσει την οικονομία.
Αξίζει να σημειωθεί πως το 2019, χιλιάδες φοιτητές είχαν δυσκολίες με φορολογικά έγγραφα για υποτροφίες, ενώ το υπουργείο Γεωργίας προειδοποιούσε ότι τα κουπόνια τροφίμων θα εξαντλούνταν μέσα σε λίγες εβδομάδες.
Ιστορικό και ιδιαιτερότητες
Από το 1980 έχουν καταγραφεί 15 shutdowns, πλήρη ή μερικά, καθώς κάποιες υπηρεσίες είχαν διασφαλισμένη χρηματοδότηση, ενώ άλλες έμεναν χωρίς λειτουργία. Το επικείμενο θεωρείται πλήρες shutdown, καθώς καμία από τις 12 νομοθετικές πράξεις που συνθέτουν τον προϋπολογισμό δεν έχει περάσει από τη Βουλή και τη Γερουσία.
Δείτε στον σκόλουθο πίνακα τα κυβερνητικά shutdowns στις ΗΠΑ από το 1980 μέχρι σήμερα και πόσες μέρες κράτησαν
Το τελευταίο shutdown σημειώθηκε το 2018, κατά την πρώτη θητεία Τραμπ, με αφορμή τη χρηματοδότηση του τείχους στα σύνορα με το Μεξικό. Διήρκεσε 36 ημέρες, το μεγαλύτερο στην ιστορία, και σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία του Κογκρέσου κόστισε περίπου 11 δισ. δολάρια στην οικονομία, εκ των οποίων τα 3 δισ. χάθηκαν οριστικά.
Από τη δεκαετία του 1980, τα shutdowns έχουν καταστεί συχνό φαινόμενο στην αμερικανική πολιτική σκηνή, με οκτώ να καταγράφονται επί προεδρίας Ρόναλντ Ρέιγκαν. Η ιδιαιτερότητα του αμερικανικού συστήματος – όπου ο προϋπολογισμός δεν συνδέεται με ψήφο εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση – καθιστά τέτοιες κρίσεις πιθανές και επαναλαμβανόμενες.
Η διαφορά με το σημερινό αδιέξοδο είναι ότι η διοίκηση Τραμπ δείχνει διατεθειμένη να αφήσει μεγάλα τμήματα του κράτους να κλείσουν για μεγάλο διάστημα, ακόμη και χρησιμοποιώντας το shutdown ως μέσο για μόνιμη μείωση «μη απαραίτητων» θέσεων εργασίας. Αυτό, όπως εκτιμούν αναλυτές, θα μπορούσε να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού στην αμερικανική διακυβέρνηση.
