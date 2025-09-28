Προς κυβερνητικό shutdown οι ΗΠΑ: Η στάση Τραμπ και το αδιέξοδο

Το Κογκρέσο σε αδιέξοδο για τον προϋπολογισμό, με τους Ρεπουμπλικανούς και τους Δημοκρατικούς να παραμένουν διχασμένοι και τον Τραμπ να απορρίπτει κάθε συμβιβασμό