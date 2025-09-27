Η Ρωσία ισχυρίζεται πως κατέλαβε τρία χωριά στην ανατολική Ουκρανία

Ο ρωσικός στρατός ανέφερε πως κατέλαβε τις κοινότητες Ντεριλόνε και Μαΐσκε, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, όπως και εκείνη του Στεπόβε, στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ