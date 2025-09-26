Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Πόλεμος στην Ουκρανία: Οι Ρώσοι απέτυχαν σε όλους τους φετινούς στόχους, είπε ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων
Τα ρωσικά σχέδια να δημιουργηθεί μια «ουδέτερη ζώνη» στις περιφέρειες Σούμι και Χαρκόβου, η κατάληψη του Ποκρόβσκ και του Ντονέτσκ απέτυχαν, είπε ο Ολεξάντρ Σίρσκι
Οι ρωσικές επιθέσεις φέτος την άνοιξη και το καλοκαίρι απέτυχαν στους στόχους τους, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Ολεξάντρ Σίρσκι, προσθέτοντας ότι η Ρωσία εξαπολύει διπλάσια πυρά πυροβολικού σε σχέση με την Ουκρανία στο πεδίο της μάχης.
«Μπορεί να πει κανείς ότι οι εκστρατείες των Ρώσων την άνοιξη και το καλοκαίρι ουσιαστικά αποδιοργανώθηκαν», δήλωσε ο Σίρκσι σε δημοσιογράφους.
Ο Σίρσκι τόνισε ότι η γραμμή του ενεργού μετώπου έχει επιμηκυνθεί κατά 200 χιλιόμετρα μέσα σε ένα χρόνο και φθάνει τώρα τα 1.250 χιλιόμετρα, μεγαλύτερη από την απόσταση από τον βορρά έως τον νότο της Γαλλίας. Πρόσθεσε ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, 712.000 Ρώσοι στρατιώτες εμπλέκονται στη σύγκρουση στην Ουκρανία.
Ο Σίρσκι δήλωσε, ακόμα, ότι τα ρωσικά σχέδια να δημιουργηθεί μια «ουδέτερη ζώνη» στις περιφέρειες του Σούμι και του Χαρκόβου, να καταληφθεί η πόλη Ποκρόβσκ και το σύνολο της περιφέρειας Ντονέτσκ απέτυχαν.
Η κατάληψη του Ντονέτσκ είναι βασικός στόχος του πολέμου για τη Ρωσία, που αυτή τη στιγμή ελέγχει πάνω από το 70% της περιοχής και προελαύνει με αργούς ρυθμούς.
Ο Σίρκσι δήλωσε ότι από την αρχή του καλοκαιριού οι Ρώσοι επιτίθενται με μια τακτική την οποία περιέγραψε ως «χίλιες τομές» -- πολλαπλές μικρές επιθέσεις πεζικού.
«Αυτή συνίσταται στην ταυτόχρονη χρήση μεγάλου αριθμού μικρών ομάδων εφόδου - 4 με 6 στρατιώτες που προχωρούν χρησιμοποιώντας το έδαφος, τις ρεματιές και δασώδεις περιοχές, με βασικό στόχο να διεισδύσουν όσο το δυνατόν βαθύτερα στο έδαφός μας».
