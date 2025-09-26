Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
«Τουριστικό φόρο» στους σκύλους ετοιμάζεται να επιβάλει επαρχία της Ιταλίας
Μέρος των εσόδων από το αμφιλεγόμενο μέτρο θα χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό των δρόμων από τις ακαθαρσίες των τετράποδων
Οι Αρχές του Μπολτσάνο, στη βόρεια Ιταλία, πρότειναν την επιβολή χρέωσης 1,5 ευρώ ανά διανυκτέρευση για σκύλους που επισκέπτονται την επαρχία αλλά και 100 ευρώ ετησίως ανά σκύλο για τους ιδιοκτήτες σκύλων που διαμένουν στην περιοχή.
Εάν εγκρίνει το μέτρο το επαρχιακό συμβούλιο, μέρος των εσόδων θα χρησιμοποιηθεί για τον καθαρισμό των δρόμων από περιττώματα σκύλων, αναφέρει ο Guardian.
Αυτό έρχεται σε συνέχεια μιας αποτυχημένης πολιτικής που εφαρμόστηκε πέρυσι και απαιτούσε από τους σκύλους να υποβάλλονται... σε τεστ DNA για τον εντοπισμό των υπευθύνων για τα περιττώματα.
Οι ιδιοκτήτες σκύλων υποχρεώνονταν να υποβάλλουν τα κατοικίδια τους σε τεστ αξίας 65 ευρώ, τα αποτελέσματα του οποίου προστέθηκαν σε βάση δεδομένων. Μόνο ένας μικρός αριθμός ιδιοκτητών συμμορφώθηκε.
Ο Λούις Βάλχερ, ο σύμβουλος που προώθησε το μέτρο για τον φόρο, δήλωσε στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης ότι ο προτεινόμενος φόρος είναι δίκαιος, διότι «αφορά αποκλειστικά τους ιδιοκτήτες σκύλων» και ότι, διαφορετικά, ολόκληρη η κοινότητα θα έπρεπε να αναλάβει το κόστος των περιττωμάτων των σκύλων.
Ελπίζει ότι το μέτρο, το οποίο θα χρηματοδοτήσει επίσης νέα πάρκα για σκύλους, θα τεθεί σε ισχύ από το 2026.
Πάντως , η πρόταση δεν έχει γίνει δεκτή με ενθουσιασμό, ειδικά υπό το φως των φιλικών προς τα σκυλιά πολιτικών που έχουν εισαχθεί σε άλλες περιοχές της Ιταλίας.
Χαρακτηριστικό είναι ότι το αεροδρόμιο Φιουμιντσίνο της Ρώμης άνοιξε αυτή την εβδομάδα πολυτελές ξενοδοχείο σχεδιασμένο να προσφέρει στα σκυλιά ένα άνετο μέρος για να μείνουν ενώ οι ιδιοκτήτες τους ταξιδεύουν. Παράλληλα η ITA, η κορυφαία αεροπορική εταιρεία της Ιταλίας, επέτρεψε στα μεγάλα και μεσαίου μεγέθους σκυλιά να ταξιδεύουν στην καμπίνα.
