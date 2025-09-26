Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Η ομιλία Νετανιάχου στον ΟΗΕ θα μεταδοθεί με μεγάφωνα στη Λωρίδα της Γάζας
Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως ο στρατός έχει λάβει εντολές να τοποθετήσει ηχεία σε φορτηγά, που θα κινούνται στη Λωρίδα, την ώρα που θα μιλά ο Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
Η σημερινή ομιλία του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη θα μεταδοθεί με μεγάφωνα στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.
Η ισραηλινή εφημερίδα Haaretz αναφέρει σε άρθρο της επικαλούμενη πηγές του ισραηλινού στρατού ότι γίνονται προετοιμασίες για τη μετάδοση της ομιλίας του Νετανιάχου (έχει προγραμματιστεί για τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής) από μεγάφωνα που θα τοποθετηθούν σε φορτηγά και τα οποία θα βρίσκονται κοντά στον φράχτη στα σύνορα μεταξύ Ισραήλ και Λωρίδας της Γάζας.
«Η Νότια Διοίκηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων έλαβε εντολή να επιδοθεί σε αυτό που ανώτεροι αξιωματικοί χαρακτηρίζουν 'ψυχολογικό πόλεμο' μεταδίδοντας την ομιλία του Νετανιάχου από μεγάφωνα που θα τοποθετηθούν σε φορτηγά», εξηγεί στο άρθρο της η Haaretz.
«Κανείς δεν κατανοεί ποιο είναι το στρατιωτικό όφελος», σχολίασε ανώτερος αξιωματικός που μίλησε στην εφημερίδα, ενώ την απόφαση αυτή επέκριναν και συγγενείς των Ισραηλινών ομήρων που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.
Από την πλευρά του ο ειδησεογραφικός ιστότοπος ynet μετέδωσε ότι το γραφείο του Νετανιάχου έδωσε εντολή στον στρατό να τοποθετήσει μεγάφωνα κοντά σε παλαιστινιακές κοινότητες προκειμένου να μεταδοθεί η ομιλία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τον στρατό του Ισραήλ.
