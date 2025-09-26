Σίγουρα έχετε ακούσει να μιλούν για το leasing αυτοκινήτων. Γνωρίζετε όμως ότι απευθύνεται και σε ιδιώτες; Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο βολικό και εξυπηρετικό είναι!
Ληστεία που θύμισε ταινία στην Καλιφόρνια: 30 μασκοφόροι μπούκαραν σε κοσμηματοπωλείο και έφυγαν με λεία $1 εκατ. - Δείτε βίντεο
Οι ληστές έμειναν κάτι παραπάνω από 1 λεπτό στο κοσμηματοπωλείο - Επτά συλλήψεις από την αστυνομία, ο ένας ανήλικος
Κινηματογραφική ληστεία σε κοσμηματοπωλείο στην Καλιφόρνια με δράστες μια ομάδας περίπου 30 μασκοφόρων κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.
Στο βίντεο φαίνονται οι κουκουλοφόροι δράστες να μπαίνουν στο κοσμηματοπωλείο Heller Jewelers στην πόλη Σαν Ραμόν, ανατολικά του Σαν Φρανσίσκο, να σπάνε προθήκες και να φεύγουν μέσα σε κάτι παραπάνω από ένα λεπτό με λεία που ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο δολάρια.
Επειδή, μάλιστα, η πόρτα του κοσμηματοπωλείου έκλεισε για λόγους ασφαλείας, κάποιος από τους ληστές άνοιξε πυρ για να διασφαλίσει τη διαφυγή τους.
Η τοπική αστυνομία εκτιμά ότι η ληστεία ήταν προσχεδιασμένη καθώς οι δράστες έφτασαν στο κοσμηματοπωλείο με έξι διαφορετικά οχήματα τα οποία στάθμευσαν περίπου 30 μέτρα από την είσοδο του καταστήματος.
Ακολούθησε καταδίωξη η οποία, όμως, σταμάτησε γιατί κρίθηκε ότι υπήρχε κίνδυνος για τους πολίτες καθώς τα αυτοκίνητα των δραστών είχαν αναπτύξει ταχύτητα που ξεπέρασε τα 160 χιλιόμετρα την ώρα κινούμενος ανάποδα σε κεντρικούς δρόμους.
Ωστόσο, drone κατάφερε να καταγράψει σημαντικά στοιχεία όπως τα αυτοκίνητα των ληστών αλλά και τους ίδιους.
Μέχρι στιγμής η αστυνομία έχει συλλάβει επτά υπόπτους, μεταξύ των οποίων και έναν ανήλικο. Οι συλληφθέντες - όλοι από το Όκλαντ - είναι ηλικίας 17 έως 31 ετών και είναι ύποπτοι για συμμετοχή σε παρόμοια εγκλήματα σε όλη την ευρύτερη περιοχή.
Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν, επίσης, δύο όπλα και μερικά από τα κλεμμένα κοσμήματα που πιστεύεται ότι έπεσαν ή τα πέταξαν οι ληστές κατά τη διάρκεια της διαφυγής τους.
