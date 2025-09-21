Προς νέο μέτωπο με το Αφγανιστάν οι ΗΠΑ - Ο Τραμπ θέλει πίσω τη βάση Μπαγκράμ, αλλά οι Ταλιμπάν δεν τη δίνουν
Ποια είναι η στρατηγική σημασία της βάσης στη Μπαγκράμ - Δεν παραχωρούμε ούτε ένα τετραγωνικό εκατοστό αφγανικού εδάφους, απαντούν οι Ταλιμπάν στις απειλές Τραμπ που θέλει «γρήγορα πίσω» την εγκατάσταση
«Ορισμένα πρόσωπα δήλωσαν πρόσφατα ότι άρχισαν διαπραγματεύσεις με το Αφγανιστάν για να ανακτήσουν την αεροπορική βάση της Μπαγκράμ», δήλωσε ο Φασιχουντίν Φιτράτ, διευθυντής στο υπουργείο Άμυνας, τον οποίο επικαλούνται τα αφγανικά μέσα ενημέρωσης. «Συμφωνία έστω και για ένα τετραγωνικό εκατοστό του αφγανικού εδάφους είναι αδύνατη», τόνισε.
Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες, Σάββατο, το Αφγανιστάν με αδιευκρίνιστα αντίποινα, μερικές ημέρες αφού είχε εκφράσει την ιδέα, στη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στο Ηνωμένο Βασίλειο, να ανακτήσουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο της βάσης.
«Αν το Αφγανιστάν δεν δώσει την αεροπορική βάση της Μπαγκράμ πίσω σ' αυτούς που την έφτιαξαν, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ΠΟΛΥ ΚΑΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΘΑ ΣΥΜΒΟΥΝ!!!», απείλησε μέσω της πλατφόρμας Truth Social.
If Afghanistan doesn’t give Bagram Airbase back to those that built it, the United States of America, BAD THINGS ARE GOING TO HAPPEN!!! President DJT— Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 20, 2025
(TS: 20 Sep 17:29 ET)…
Χωρίς να κατονομάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Φασιχουντίν Φιτράτ εξήγησε πως «ορισμένα πρόσωπα» θέλουν να πάρουν πίσω τη βάση μέσω μιας «πολιτικής συμφωνίας».
«Δεν την έχουμε ανάγκη» μια τέτοια συμφωνία, δήλωσε απλώς σχετικά με τη μεγαλύτερη αεροπορική βάση του Αφγανιστάν, κοντά στην Καμπούλ, η οποία υπήρξε το νευραλγικό κέντρο της πολεμικής προσπάθειας των Δυτικών με επικεφαλής τις ΗΠΑ εναντίον των Ταλιμπάν, μέχρι που οι τελευταίοι κατέλαβαν και πάλι την εξουσία το καλοκαίρι του 2021.
«Την θέλουμε γρήγορα»
Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ήδη διατυπώσει την Πέμπτη, προς γενική κατάπληξη, την ιδέα να ανακτήσει τη βάση της Μπαγκράμ, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ κατά την τελευταία ημέρα της επίσημης επίσκεψής του στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Trump wants Bagram Air Base in Afghanistan back under US control as it is close to China’s nuclear weapons production sites...— Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) September 18, 2025
- Imagine the uproar if China spoke in this manner pic.twitter.com/j7fZsc8XJm
«Ο ένας από τους λόγους για τους οποίους θέλουμε αυτή τη βάση είναι, όπως το γνωρίζεται, ότι απέχει μία ώρα από το μέρος όπου η Κίνα κατασκευάζει τα πυρηνικά όπλα της», είχε δηλώσει ο Αμερικανός πρόεδρος.
Το Σάββατο, ο Τραμπ ερωτήθηκε από δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο αν εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει αμερικανικά στρατεύματα για να πάρουν πίσω την Μπαγκράμ. «Δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά διεξάγουμε αυτή τη στιγμή συνομιλίες με το Αφγανιστάν, θέλουμε να ανακτήσουμε αυτή τη βάση και την θέλουμε γρήγορα, αμέσως. Και αν δεν την επιστρέψουν, θα ανακαλύψετε τι σκοπεύω να κάνω», δήλωσε χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
.@POTUS on Bagram Air Base: "We're talking now to Afghanistan. We want it back and we want it back soon. Right away — and if they don't do it, you're going to find out what I'm going to do. pic.twitter.com/lL6g7A2SLU— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 21, 2025
Γιατί θέλει πίσω τη βάση της Μπαγκράμ ο Τραμπ - Η στρατηγική της σημασία
Η αεροπορική βάση της Μπαγκράμ στο Αφγανιστάν θεωρείται στρατηγικής σημασίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες για αρκετούς λόγους.
Επιπλέον, έχει ιστορική αξία, καθώς από το 2001 έως το 2021 αποτέλεσε τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη βάση των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, με υποδομές για αεροπορικές επιχειρήσεις, επιμελητεία και πληροφορίες.
Στο επιχειρησιακό κομμάτι, η βάση διαθέτει μεγάλους διαδρόμους προσγείωσης, υποδομές συντήρησης αεροσκαφών και εγκαταστάσεις διοίκησης, καθιστώντας την ικανή να φιλοξενήσει βαρέα βομβαρδιστικά και μεταγωγικά αεροσκάφη.
