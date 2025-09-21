Προς νέο μέτωπο με το Αφγανιστάν οι ΗΠΑ - Ο Τραμπ θέλει πίσω τη βάση Μπαγκράμ, αλλά οι Ταλιμπάν δεν τη δίνουν
Προς νέο μέτωπο με το Αφγανιστάν οι ΗΠΑ - Ο Τραμπ θέλει πίσω τη βάση Μπαγκράμ, αλλά οι Ταλιμπάν δεν τη δίνουν

Ποια είναι η στρατηγική σημασία της βάσης στη Μπαγκράμ - Δεν παραχωρούμε ούτε ένα τετραγωνικό εκατοστό αφγανικού εδάφους, απαντούν οι Ταλιμπάν στις απειλές Τραμπ που θέλει «γρήγορα πίσω» την εγκατάσταση

Προς νέο μέτωπο με το Αφγανιστάν οι ΗΠΑ - Ο Τραμπ θέλει πίσω τη βάση Μπαγκράμ, αλλά οι Ταλιμπάν δεν τη δίνουν
Το Αφγανιστάν φρόντισε να πιάσει το γάντι που πέταξε χθες - μαζί με απειλές - ο Ντόναλντ Τραμπ για την πρώην αμερικανική βάση της Μπαγκράμ και να του το επιστρέψει, ξεκαθαρίζοντας πως το σενάριο αυτό είναι «αδύνατο».

«Ορισμένα πρόσωπα δήλωσαν πρόσφατα ότι άρχισαν διαπραγματεύσεις με το Αφγανιστάν για να ανακτήσουν την αεροπορική βάση της Μπαγκράμ», δήλωσε ο Φασιχουντίν Φιτράτ, διευθυντής στο υπουργείο Άμυνας, τον οποίο επικαλούνται τα αφγανικά μέσα ενημέρωσης. «Συμφωνία έστω και για ένα τετραγωνικό εκατοστό του αφγανικού εδάφους είναι αδύνατη», τόνισε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε χθες, Σάββατο, το Αφγανιστάν με αδιευκρίνιστα αντίποινα, μερικές ημέρες αφού είχε εκφράσει την ιδέα, στη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στο Ηνωμένο Βασίλειο, να ανακτήσουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο της βάσης.

«Αν το Αφγανιστάν δεν δώσει την αεροπορική βάση της Μπαγκράμ πίσω σ' αυτούς που την έφτιαξαν, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ΠΟΛΥ ΚΑΚΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΘΑ ΣΥΜΒΟΥΝ!!!», απείλησε μέσω της πλατφόρμας Truth Social.



Χωρίς να κατονομάσει τις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Φασιχουντίν Φιτράτ εξήγησε πως «ορισμένα πρόσωπα» θέλουν να πάρουν πίσω τη βάση μέσω μιας «πολιτικής συμφωνίας».

«Δεν την έχουμε ανάγκη» μια τέτοια συμφωνία, δήλωσε απλώς σχετικά με τη μεγαλύτερη αεροπορική βάση του Αφγανιστάν, κοντά στην Καμπούλ, η οποία υπήρξε το νευραλγικό κέντρο της πολεμικής προσπάθειας των Δυτικών με επικεφαλής τις ΗΠΑ εναντίον των Ταλιμπάν, μέχρι που οι τελευταίοι κατέλαβαν και πάλι την εξουσία το καλοκαίρι του 2021.

«Την θέλουμε γρήγορα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ήδη διατυπώσει την Πέμπτη, προς γενική κατάπληξη, την ιδέα να ανακτήσει τη βάση της Μπαγκράμ, στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με τον βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ κατά την τελευταία ημέρα της επίσημης επίσκεψής του στο Ηνωμένο Βασίλειο.


«Ο ένας από τους λόγους για τους οποίους θέλουμε αυτή τη βάση είναι, όπως το γνωρίζεται, ότι απέχει μία ώρα από το μέρος όπου η Κίνα κατασκευάζει τα πυρηνικά όπλα της», είχε δηλώσει ο Αμερικανός πρόεδρος.

Κλείσιμο
Το Σάββατο, ο Τραμπ ερωτήθηκε από δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο αν εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει αμερικανικά στρατεύματα για να πάρουν πίσω την Μπαγκράμ. «Δεν θα μιλήσουμε γι' αυτό, αλλά διεξάγουμε αυτή τη στιγμή συνομιλίες με το Αφγανιστάν, θέλουμε να ανακτήσουμε αυτή τη βάση και την θέλουμε γρήγορα, αμέσως. Και αν δεν την επιστρέψουν, θα ανακαλύψετε τι σκοπεύω να κάνω», δήλωσε χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.



Γιατί θέλει πίσω τη βάση της Μπαγκράμ ο Τραμπ - Η στρατηγική της σημασία

Η αεροπορική βάση της Μπαγκράμ στο Αφγανιστάν θεωρείται στρατηγικής σημασίας για τις Ηνωμένες Πολιτείες για αρκετούς λόγους.

Αρχικά, έχει μεγάλη γεωγραφική σημασία, καθώς βρίσκεται σε απόσταση περίπου μίας ώρας πτήσης από κινεζικές περιοχές όπου λειτουργούν εγκαταστάσεις παραγωγής πυρηνικών όπλων. Αυτό δίνει στην Ουάσινγκτον τη δυνατότητα στενής παρακολούθησης και άμεσης στρατιωτικής πρόσβασης. Η συγκεκριμένη βάση βρίσκεται σε κομβικό σημείο της Κεντρικής Ασίας, κοντά σε Κίνα, Ιράν, Πακιστάν και χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, γεγονός που την καθιστά πλεονέκτημα για την αμερικανική στρατηγική στην περιοχή.

Επιπλέον, έχει ιστορική αξία, καθώς από το 2001 έως το 2021 αποτέλεσε τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη βάση των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, με υποδομές για αεροπορικές επιχειρήσεις, επιμελητεία και πληροφορίες.

Στο επιχειρησιακό κομμάτι, η βάση διαθέτει μεγάλους διαδρόμους προσγείωσης, υποδομές συντήρησης αεροσκαφών και εγκαταστάσεις διοίκησης, καθιστώντας την ικανή να φιλοξενήσει βαρέα βομβαρδιστικά και μεταγωγικά αεροσκάφη.


