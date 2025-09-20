Τουλάχιστον 34 νεκροί από ισραηλινές επιθέσεις στην Γάζα – Συνεχίζεται η στρατιωτική εκστρατεία

Η επίθεση συνεχίζεται ενώ 10 χώρες, μεταξύ των οποίων η Αυστραλία, το Βέλγιο, η Βρετανία και ο Καναδάς, σχεδιάζουν να αναγνωρίσουν τη Δευτέρα, ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος