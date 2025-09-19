ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Καβούρι μπήκε στο αυτί παιδιού στο Μεξικό, βίντεο από τη στιγμή που οι γιατροί το βγάζουν ζωντανό

Οι γιατροί προχώρησαν στην αφαίρεση του ζωντανού καβουριού - Το παιδί τρομαγμένο είχε ξεσπάσει σε κλάματα

Μία τρομακτική εμπειρία βίωσε ένα παιδί στο Μεξικό όταν αντιλήφθηκε ότι ένα μικρό καβούρι είχε μπει μέσα στο αυτί του, ενώ βρισκόταν στην παραλία.

Ο μικρός Πέδρο βρισκόταν με τη μητέρα του, την influencer Κίτζια Μίτρε, σε παραλία, όταν ξαφνικά ένιωσε έντονη ενόχληση στο κεφάλι και αίσθηση ότι κάτι κινείται στο αυτί του. Η μητέρα του τον μετέφερε αμέσως σε ιατρικό κέντρο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ένα μικρό καβούρι είχε παγιδευτεί στο εσωτερικό του αυτιού.

Με τη χρήση ειδικής τσιμπίδας, οι γιατροί προχώρησαν στην αφαίρεση του ζωντανού καβουριού, ανακουφίζοντας το παιδί από τους πόνους. Στο βίντεο που ανάρτησε η μητέρα του στο TikTok, ο Πέδρο φαίνεται να κλαίει έντονα, με πρησμένα και δακρυσμένα μάτια, ενώ η μητέρα του κρατά το χέρι του για να τον καθησυχάσει την ώρα που οι γιατροί σταθεροποιούν το κεφάλι του.

«Θα τυφλωθώ;» ρώτησε με αγωνία το παιδί, με τη μητέρα του να τον διαβεβαιώνει πως δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος.

Λίγη ώρα αργότερα, οι γιατροί ολοκλήρωσαν επιτυχώς την επέμβαση και η κάμερα κατέγραψε το καβούρι να κινείται ζωντανό πάνω στο κρεβάτι, δίπλα στον μικρό ασθενή.

@kitziamitre De los creadores de: me picó una abejita… llega un nuevo miedo desbloqueado… se metió un cangrejo 🦀 en la oreja 👂 de Pedro… es muy improbable que algo así pase pero le pasó … #UnCangrejoEnMiOreja #PobrePedro #TodosSomosPedro ♬ original sound - Kitzia Mitre

