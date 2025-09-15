Φροντίζουμε καθημερινά την ατομική μας υγιεινή, ακολουθώντας κάποιους απλούς, αλλά σημαντικούς κανόνες και μεριμνώντας σχολαστικά για την αποτελεσματική αντιμικροβιακή μας προστασία.
Η Ρουμανία επιβεβαιώνει την εισβολή ρωσικού drone στον εναέριο χώρο της, κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη για εξηγήσεις
Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας ανέφερε ότι εντόπισε το ρωσικό drone όταν δύο μαχητικά F-16 παρακολουθούσαν τα σύνορα της χώρας με την Ουκρανία
Η Ρουμανία κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη, κατηγορώντας τη Μόσχα για «απαράδεκτη και ανεύθυνη» παραβίαση του εναερίου της χώρου με drone, μετά το επεισόδιο που σημειώθηκε στον εναέριο χώρο της.
Ρουμανικά μαχητικά αεροσκάφη βρίσκονταν στον αέρα παρακολουθώντας μια ρωσική επίθεση στην Ουκρανία το Σάββατο και κατάφεραν να εντοπίσουν το drone κοντά στα νότια σύνορα της Ουκρανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας.
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η εισβολή δεν μπορεί να ήταν λάθος - ήταν «μια προφανής επέκταση του πολέμου από τη Ρωσία».
Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας ανέφερε ότι εντόπισε το ρωσικό drone όταν δύο μαχητικά F-16 παρακολουθούσαν τα σύνορα της χώρας με την Ουκρανία, μετά από «ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις σε ουκρανικές υποδομές στον Δούναβη».
Το drone εντοπίστηκε 20 χιλιόμετρα (12,4 μίλια) νοτιοδυτικά του χωριού Chilia Veche, πριν εξαφανιστεί από το ραντάρ.
Ωστόσο, δεν πέταξε πάνω από κατοικημένες περιοχές και δεν αποτέλεσε άμεσο κίνδυνο, σύμφωνα με το υπουργείο.
Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, χαρακτήρισε το περιστατικό «άλλη μια απαράδεκτη παραβίαση της κυριαρχίας ενός κράτους μέλους της ΕΕ».
