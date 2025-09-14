Σάλος στις ΗΠΑ από τη δήλωση παρουσιαστή του Fox News για «θανατηφόρα ένεση στους αστέγους»
ΚΟΣΜΟΣ
Fox News Άστεγοι

Σάλος στις ΗΠΑ από τη δήλωση παρουσιαστή του Fox News για «θανατηφόρα ένεση στους αστέγους»

Πολλοί χρήστες των κοινωνικών δικτύων απαίτησαν την αποπομπή του παρουσιαστή

Σάλος στις ΗΠΑ από τη δήλωση παρουσιαστή του Fox News για «θανατηφόρα ένεση στους αστέγους»
26 ΣΧΟΛΙΑ
Οι παρουσιαστές του Fox News συναγωνίζονται ο ένας τον άλλο σε προκλητικές δηλώσεις στον «αέρα» του συντηρητικού καναλιού, αλλά αυτό που είπε ο Μπράιαντ Κίλμιντ είναι από τα πλέον ακραία που έχουν ακουστεί.

Κατά τη διάρκεια συζήτησης στην εκπομπή «Fox and Friends» για τα κοινωνικά προγράμματα ο Κίλμιντ ούτε λίγο ούτε πολύ έφτασε στο σημείο να προτείνει την θανάτωση των αστέγων, λέγοντας ότι… έχουν κόστος.

«Στοιχίζουν» είπε ο Κίλμιντ και αμέσως πρόσθεσε: «Θανατηφόρα ένεση χωρίς συγκατάθεση ή κάτι παρόμοιο. Απλά σκοτώστε τους».

Η δήλωση του Κίλμιντ, ενός φανατικού υπέρμαχου της οπλοκατοχής, προκάλεσε κατακραυγή στα κοινωνικά δίκτυα. Πολλοί χρήστες απαίτησαν την αποπομπή του Κίλμιντ, ενώ άλλοι κάλεσαν τις Αρχές να παρέμβουν θεωρώντας ότι η «πρόταση» συνιστά υποκίνηση μίσους.

Η εκπομπή «Fox and Friends» είναι από τις αγαπημένες του Ντόναλντ Τραμπ. Έχει παρέβη τηλεφωνικά πολλές φορές, ακόμη και όταν έγινε πρόεδρος, με τελευταία προχθές Παρασκευή όπου ανακοίνωσε ότι βρέθηκε ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ.



Ειδήσεις σήμερα:

Μνημόσυνο για τη Λένα Σαμαρά - Οικογένεια και φίλοι βρέθηκαν στο Α’ Νεκροταφείο, δείτε βίντεο

Συνελήφθη ο μουσικός Γιάννης Μάλαμας για επίθεση σε αστυνομικό

Ποιοι «άκουσαν» τα μέτρα Μητσοτάκη: Διπλό γκάλοπ της Marc πριν και μετά τη ΔΕΘ - Πήρε 1,7 μονάδες η ΝΔ και πήγε στο 31%

26 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης