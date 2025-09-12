Η υπομονή μου με τον Πούτιν εξαντλείται, δηλώνει ο Τραμπ
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Βλαντίμιρ Πούτιν Πόλεμος στην Ουκρανία

Η υπομονή μου με τον Πούτιν εξαντλείται, δηλώνει ο Τραμπ

Έχω ήδη κάνει πολλά, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος

Η υπομονή μου με τον Πούτιν εξαντλείται, δηλώνει ο Τραμπ
41 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την απογοήτευσή του για την αδράνεια του Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με την Ουκρανία, δηλώνοντας ότι η υπομονή του εξαντλείται. Σε συνέντευξή του στο Fox News την Παρασκευή, ο Τραμπ ανέφερε ότι η υπομονή του με τον Πούτιν «τρέχει γρήγορα προς το τέλος», αποκαλύπτοντας την απογοήτευσή του από την αποτυχία του Ρώσου ηγέτη να τερματίσει τον πόλεμο.

Αν και ο Τραμπ σημείωσε ότι διατηρούσε καλές σχέσεις με τον Πούτιν για καιρό, τόνισε ότι η συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία δημιουργεί έντονη δυσαρέσκεια. Παρά τις δηλώσεις του περί ισχυρών μέτρων, όπως κυρώσεις σε τράπεζες και το πετρέλαιο, καθώς και επιβολή δασμών, ο Τραμπ υπογράμμισε τη σημασία της συμμετοχής και των ευρωπαϊκών χωρών στις κυρώσεις.

«Έχω ήδη κάνει πολλά. Επέβαλα δασμούς στην Ινδία, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου» ανέφερε σε συνέντευξή του στο Fox News, επισημαίνοντας ότι το μέτρο αυτό δημιούργησε ρήξη με τη χώρα αυτή. Παράλληλα, επανέλαβε ότι το πρόβλημα αφορά κυρίως την Ευρώπη και όχι τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ τόνισε πως η κατάσταση απαιτεί ισχυρή και συντονισμένη αντίδραση, με τη συμμετοχή όλων των διεθνών εταίρων για να ασκηθεί αποτελεσματική πίεση στη Ρωσία.

Ειδήσεις σήμερα

FBI: Τον πιάσαμε - Ο Τάιλερ Ρόμπινσον είναι ο δολοφόνος του Τσάρλι Κερκ

Πώς το ελληνικό χρέος οδεύει στο 100% του ΑΕΠ: Οι εκτιμήσεις του επενδυτικού οίκου Wood & Company

Ζαχαράκη: Σε έναν νομό εμφανίστηκαν 12 νηπιαγωγοί και οι 6 πήραν άδεια την πρώτη μέρα
41 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης