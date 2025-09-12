Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Η υπομονή μου με τον Πούτιν εξαντλείται, δηλώνει ο Τραμπ
Έχω ήδη κάνει πολλά, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος
Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την απογοήτευσή του για την αδράνεια του Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με την Ουκρανία, δηλώνοντας ότι η υπομονή του εξαντλείται. Σε συνέντευξή του στο Fox News την Παρασκευή, ο Τραμπ ανέφερε ότι η υπομονή του με τον Πούτιν «τρέχει γρήγορα προς το τέλος», αποκαλύπτοντας την απογοήτευσή του από την αποτυχία του Ρώσου ηγέτη να τερματίσει τον πόλεμο.
Αν και ο Τραμπ σημείωσε ότι διατηρούσε καλές σχέσεις με τον Πούτιν για καιρό, τόνισε ότι η συνεχιζόμενη σύγκρουση στην Ουκρανία δημιουργεί έντονη δυσαρέσκεια. Παρά τις δηλώσεις του περί ισχυρών μέτρων, όπως κυρώσεις σε τράπεζες και το πετρέλαιο, καθώς και επιβολή δασμών, ο Τραμπ υπογράμμισε τη σημασία της συμμετοχής και των ευρωπαϊκών χωρών στις κυρώσεις.
«Έχω ήδη κάνει πολλά. Επέβαλα δασμούς στην Ινδία, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου» ανέφερε σε συνέντευξή του στο Fox News, επισημαίνοντας ότι το μέτρο αυτό δημιούργησε ρήξη με τη χώρα αυτή. Παράλληλα, επανέλαβε ότι το πρόβλημα αφορά κυρίως την Ευρώπη και όχι τις ΗΠΑ.
Ο Τραμπ τόνισε πως η κατάσταση απαιτεί ισχυρή και συντονισμένη αντίδραση, με τη συμμετοχή όλων των διεθνών εταίρων για να ασκηθεί αποτελεσματική πίεση στη Ρωσία.
