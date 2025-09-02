Γονικός έλεγχος στο ChatGPT μετά την αυτοκτονία 16χρονου στις ΗΠΑ

Στα τέλη Αυγούστου, οι γονείς ενός 16χρονου που αυτοκτόνησε στην Καλιφόρνια, υπέβαλαν μήνυση στην OpenAI, κατηγορώντας το ChatGPT ότι παρείχε στον γιο τους λεπτομερείς οδηγίες για να βάλει τέλος στη ζωή του και τον ενθάρρυνε να τις εφαρμόσει