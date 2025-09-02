Γονικός έλεγχος στο ChatGPT μετά την αυτοκτονία 16χρονου στις ΗΠΑ
Στα τέλη Αυγούστου, οι γονείς ενός 16χρονου που αυτοκτόνησε στην Καλιφόρνια, υπέβαλαν μήνυση στην OpenAI, κατηγορώντας το ChatGPT ότι παρείχε στον γιο τους λεπτομερείς οδηγίες για να βάλει τέλος στη ζωή του και τον ενθάρρυνε να τις εφαρμόσει
Η αμερικανική εταιρεία OpenAI ανακοίνωσε σήμερα ότι θα ενσωματώσει ένα εργαλείο γονικού ελέγχου στο ChatGPT, αφού γονείς στις ΗΠΑ κατηγόρησαν αυτήν την εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης ότι ενθάρρυνε το ανήλικο παιδί τους να αυτοκτονήσει.
«Τον επόμενο μήνα, οι γονείς θα μπορούν να συνδέουν τον λογαριασμό τους με εκείνον του έφηβου» παιδιού τους και «να ελέγχουν τον τρόπο με τον οποίο του απαντά το ChatGPT», σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας σε ένα μπλογκ. Η εταιρεία σημείωσε ότι θα είναι δυνατόν να ενημερώνονται οι γονείς στην περίπτωση που διαπιστωθεί «έντονη θλίψη» στις συζητήσεις του παιδιού με το εργαλείο και να ελέγχουν τις παραμέτρους του λογαριασμού.
«Εξακολουθούμε να βελτιώνουμε τον τρόπο με τον οποίο τα μοντέλα μας αναγνωρίζουν και ανταποκρίνονται στις ενδείξεις διανοητικού και ψυχικού άλγους» ανέφερε σήμερα η εταιρεία, προσθέτοντας ότι μέσα στις επόμενες 120 ημέρες θα ληφθούν και άλλα μέτρα. Ορισμένες «ευαίσθητες συζητήσεις» θα παραπέμπονται σε πιο εξελιγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, όπως το GPT-5-thinking. Αυτά τα μοντέλα ακολουθούν και εφαρμόζουν συστηματικότερα τις οδηγίες ασφαλείας, διευκρίνισε.
