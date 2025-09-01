Τέσσερις κατηγορίες για φόνο αντιμετωπίζει ο μακελάρης της Μοντάνα που σκότωσε 4 άτομα σε μπαρ
Τέσσερις κατηγορίες για φόνο αντιμετωπίζει ο 45χρονος ύποπτος για τη δολοφονία τεσσάρων ατόμων μέσα σε μπαρ στην πόλη Ανακόντα της Μοντάνα.
Σύμφωνα με το CNN, ο κατηγορούμενος Μάικλ Πολ Μπράουν ζούσε δίπλα στο μπαρ The Owl Bar, όπου πυροβόλησε θανάσιμα έναν μπάρμαν και τρεις πελάτες την 1η Αυγούστου.
Μετά το έγκλημά του, ο Μπράουν εξαφανίστηκε και για 7 ολόκληρες μέρες αναζητούνταν από τις Αρχές, μέχρι που συνελήφθη στις 8 Αυγούστου.
Οι Αρχές τον εντόπισαν σε ένα άδειο κτίριο, κοντά σε έναν αυτοκινητόδρομο και επί μέρες τον αναζητούσαν σε μία αραιοκατοικημένη περιοχή της πολιτείας, ενώ για την έρευνα επιστρατεύτηκαν μέχρι και ελικόπτερα και drones.
To κίνητρο του 45χρονου – ο οποίος είναι και βετεράνος στρατιώτης – παραμένει άγνωστο, ωστόσο η ανιψιά του έχει δηλώσει ότι ο Μπράουν πάσχει από ψυχική ασθένεια εδώ και καιρό.
Μετά το μακελειό, οι αρχές δήλωσαν ότι ο Μπράουν έκλεψε ένα φορτηγό και στη συνέχεια το εγκατέλειψε λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη, κοντά στο σημείο όπου τελικά συνελήφθη.
Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης αν είχε οποιαδήποτε επαφή με άτομα ή ιδιοκτήτες ακινήτων που μπορεί να τον βοήθησαν ενώ ήταν φυγάς.
Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Δικαιοσύνης του κράτους, Τσέις Σέουερ, δήλωσε την Παρασκευή ότι η έρευνα συνεχίζεται.
Ο Μπράουν αναμένεται να εμφανιστεί για πρώτη φορά στο περιφερειακό δικαστήριο στις 3 Σεπτεμβρίου και κρατείται με εγγύηση 2 εκατομμυρίων δολαρίων.
