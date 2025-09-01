Ο Σι Τζινπίνγκ καταγγέλλει τη «ψυχροπολεμική νοοτροπία» και τις «ενέργειες εκφοβισμού» στις διεθνείς σχέσεις
Στην εναρκτήρια ομιλία του στη Σύνοδο της Τιαντζίν, ο Κινέζος πρόεδρος συνηγόρησε υπέρ παγκόσμιας τάξης βασισμένης στη δικαιοσύνη
Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ στηλίτευσε σήμερα την «ψυχροπολεμική νοοτροπία» και τις «ενέργειες εκφοβισμού» που έχουν υιοθετηθεί κατ’ αυτόν στις διεθνείς σχέσεις, στην εναρκτήρια ομιλία του στη σύνοδο της Τιαντζίν (βόρεια), με τη συμμετοχή κάπου είκοσι ξένων ηγετών, ιδίως της Ευρασίας, συμπεριλαμβανομένων του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και του πρωθυπουργού της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι.
Ο κ. Σι συνηγόρησε υπέρ παγκόσμιας τάξης βασισμένης στη δικαιοσύνη. «Πρέπει να προωθήσουμε ιστορική προοπτική για τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και να εναντιωθούμε σε κάθε νοοτροπία ψυχρού πολέμου ή αναμέτρησης συμμαχιών, σε ενέργειες εκφοβισμού», έκρινε.
