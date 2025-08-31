Σε κόκκινο χαλί υποδέχτηκαν οι Κινέζοι τον Πούτιν - Τα μηνύματα που θέλει να στείλει ο Σι στις ΗΠΑ από τη Σύνοδο της Σαγκάης
Ο Σι Τζινπίνγκ φιλοξενεί αυταρχικούς ηγέτες και αντιπάλους της Δύσης στην Τιαντζίν - Πούτιν, Μόντι, Ερντογάν και ηγέτες από την Ασία και τη Μέση Ανατολή δίνουν το «παρών» στη συνάντηση που θέλει να αναδείξει την Κίνα ως παγκόσμιο αντίβαρο στις ΗΠΑ
Ξεκίνησε την Κυριακή, στην κινεζική πόλη Τιαντζίν, η διήμερη σύνοδος του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO), με τον Σι Τζινπίνγκ να υποδέχεται μια εντυπωσιακή λίστα ηγετών, από αυταρχικούς συμμάχους μέχρι πολιτικούς αντιπάλους, σε μια προσπάθεια να αναδείξει την Κίνα ως σταθερό παγκόσμιο πόλο ισχύος απέναντι στη Δύση και στις Ηνωμένες Πολιτείες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.
Η Τιαντζίν, λιμάνι με ιδιαίτερο συμβολισμό για την κινεζική ιστορία, φιλοξενεί φέτος τη μεγαλύτερη σύνοδο του SCO, στην οποία συμμετέχουν αρχηγοί κρατών και αντιπροσωπείες από όλη την Ασία και τη Μέση Ανατολή. Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης, που ιδρύθηκε ως περιφερειακό σχήμα ασφάλειας, έχει εξελιχθεί σε κεντρικό εργαλείο του Σι Τζινπίνγκ και του Βλαντίμιρ Πούτιν για την οικοδόμηση ενός νέου πολυπολικού κόσμου, με ισορροπίες ευνοϊκότερες προς την Κίνα και τη Ρωσία.
Η σύνοδος πραγματοποιείται σε μια περίοδο που οι Ηνωμένες Πολιτείες αναδιαμορφώνουν τις συμμαχίες τους και κλιμακώνουν τον εμπορικό πόλεμο με την Κίνα. Στο επίκεντρο των εργασιών βρίσκεται η παρουσία ηγετών με έντονες μεταξύ τους αντιθέσεις, γεγονός που επιτρέπει στον Σι να προβάλει την εικόνα της Κίνας ως «αναγκαίου μεσολαβητή» στην Ευρασία. Όπως δήλωσε η Ράμπια Άκταρ, διευθύντρια του Κέντρου Στρατηγικής Έρευνας του Πανεπιστημίου της Λαχόρης, «το μήνυμα που θέλει να στείλει το Πεκίνο είναι ότι δεν αποτελεί απλό συμμετέχοντα, αλλά τον βασικό αρχιτέκτονα και οικοδεσπότη της περιφερειακής τάξης».
Μεταξύ των ηγετών που συμμετέχουν είναι ο πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος επέστρεψε στη διαδικασία μετά την απουσία του από την περσινή σύνοδο στο Καζακστάν. Η παρουσία του αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια συγκυρία που οι σχέσεις της Ινδίας με την Ουάσινγκτον περνούν κρίση, ενώ Πεκίνο και Νέο Δελχί επιχειρούν σταδιακά να αμβλύνουν τις μεταξύ τους εντάσεις.
Ο Πούτιν έφθασε στην Τιαντζίν με υποδοχή στο κόκκινο χαλί, μόλις δύο εβδομάδες μετά τη συνάντησή του στην Αλάσκα με τον Ντόναλντ Τραμπ. Σε δηλώσεις του, χαρακτήρισε τη συνεργασία Κίνας - Ρωσίας «σταθεροποιητική δύναμη για τον κόσμο», επιμένοντας ότι οι δύο χώρες «μοιράζονται το όραμα μιας δίκαιης, πολυπολικής παγκόσμιας τάξης». Οι δηλώσεις του έγιναν ενώ ο ρωσικός στρατός συνεχίζει τις επιθέσεις του στην Ουκρανία, με την πρόσφατη αεροπορική επιδρομή να θεωρείται η δεύτερη μεγαλύτερη από την αρχή της εισβολής.
Τα κράτη-μέλη του SCO – Κίνα, Ρωσία, Ινδία, Ιράν, Πακιστάν, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιστάν, Τατζικιστάν και Ουζμπεκιστάν – ελέγχουν τεράστιους ενεργειακούς πόρους και αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού. Εκτός από τα πλήρη μέλη, συμμετέχουν και 16 χώρες-εταίροι και παρατηρητές, ανάμεσά τους η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Κουβέιτ, η Αίγυπτος και η Τουρκία (στην Τιαντζίν έφτασε και ο Ερντογάν).
Modi–Xi Tianjin Talks: New Hope for India-China Relations 🇮🇳🇨🇳 | India-China | Amaravati Today— AT World News (@atglobalwire) August 31, 2025
On August 31, 2025, Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping met in Tianjin on the sidelines of the SCO summit. This landmark bilateral meeting, the first in seven… pic.twitter.com/g9xTSCb9bV
ICYMI: 🇷🇺🇨🇳 China Rolls Out the Red Carpet & Guard of Honour for President Putin as He Touches Down in Tianjin for #SCO2025 pic.twitter.com/LGLP5jzJ0D— RT_India (@RT_India_news) August 31, 2025
Η σύνοδος συνοδεύεται από αυστηρά μέτρα ασφαλείας στην Τιαντζίν, με περιορισμούς στην κυκλοφορία και εκτεταμένη προβολή μέσω σημαιών και πανό στα αγγλικά, ρωσικά και κινεζικά. Η επιλογή της πόλης έχει ισχυρό συμβολισμό, καθώς υπήρξε λιμάνι που εξαναγκάστηκε σε «ανοίγματα» από τις αποικιοκρατικές δυνάμεις του 19ου αιώνα και κατελήφθη από την Ιαπωνία στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.
Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται και η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Πεκίνο, όπου αναμένονται να παραβρεθούν ορισμένοι από τους συμμετέχοντες στη σύνοδο του SCO, μεταξύ τους ο Πούτιν, ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιαν, ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιόνγκ Ουν, και ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σαμπάζ Σαρίφ. Η κινεζική ηγεσία θα παρουσιάσει την ταχύρρυθμη στρατιωτική της ανάπτυξη, συνδέοντας το αφήγημα με την ιστορική συμβολή της Κίνας ως μέλους των Συμμάχων στον πόλεμο κατά της Ιαπωνίας, ενόψει της επετείου των 80 χρόνων από τη λήξη του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.
