Σε κόκκινο χαλί υποδέχτηκαν οι Κινέζοι τον Πούτιν - Τα μηνύματα που θέλει να στείλει ο Σι στις ΗΠΑ από τη Σύνοδο της Σαγκάης

Ξεκίνησε την Κυριακή, στην κινεζική πόλη, η διήμερη σύνοδος του, με τοννα υποδέχεται μια εντυπωσιακή λίστα ηγετών, από αυταρχικούς συμμάχους μέχρι πολιτικούς αντιπάλους, σε μια προσπάθεια να αναδείξει τηνως σταθερό παγκόσμιο πόλο ισχύος απέναντι στη Δύση και στις Ηνωμένες Πολιτείες του προέδρου, λιμάνι με ιδιαίτερο συμβολισμό για την κινεζική ιστορία, φιλοξενεί φέτος τη μεγαλύτερη σύνοδο του SCO, στην οποία συμμετέχουν αρχηγοί κρατών και αντιπροσωπείες από όλη την Ασία και τη Μέση Ανατολή. Ο, που ιδρύθηκε ως περιφερειακό σχήμα ασφάλειας, έχει εξελιχθεί σε κεντρικό εργαλείο τουκαι του Βλαντίμιρ Πούτιν για την οικοδόμηση ενός νέου πολυπολικού κόσμου, με ισορροπίες ευνοϊκότερες προς την Κίνα και τη Ρωσία.Η σύνοδος πραγματοποιείται σε μια περίοδο που οιαναδιαμορφώνουν τις συμμαχίες τους και κλιμακώνουν τον εμπορικό πόλεμο με την Κίνα. Στο επίκεντρο των εργασιών βρίσκεται η παρουσία ηγετών με έντονες μεταξύ τους αντιθέσεις, γεγονός που επιτρέπει στον Σι να προβάλει την εικόνα της Κίνας ως «αναγκαίου μεσολαβητή» στην Ευρασία. Όπως δήλωσε η, διευθύντρια του, «το μήνυμα που θέλει να στείλει το Πεκίνο είναι ότι δεν αποτελεί απλό συμμετέχοντα, αλλά τον βασικό αρχιτέκτονα και οικοδεσπότη της περιφερειακής τάξης».Μεταξύ των ηγετών που συμμετέχουν είναι ο πρωθυπουργός της Ινδίαςο οποίος επέστρεψε στη διαδικασία μετά την απουσία του από την περσινή σύνοδο στο Καζακστάν. Η παρουσία του αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια συγκυρία που οι σχέσεις τηςμε τηνπερνούν κρίση, ενώ Πεκίνο και Νέο Δελχί επιχειρούν σταδιακά να αμβλύνουν τις μεταξύ τους εντάσεις.έφθασε στηνμε υποδοχή στο κόκκινο χαλί, μόλις δύο εβδομάδες μετά τη συνάντησή του στην Αλάσκα με τονΣε δηλώσεις του, χαρακτήρισε τη συνεργασία Κίνας - Ρωσίαςεπιμένοντας ότι οι δύο χώρες «μοιράζονται το όραμα μιας δίκαιης, πολυπολικής παγκόσμιας τάξης». Οι δηλώσεις του έγιναν ενώ ο ρωσικός στρατός συνεχίζει τις επιθέσεις του στην Ουκρανία, με την πρόσφατη αεροπορική επιδρομή να θεωρείται η δεύτερη μεγαλύτερη από την αρχή της εισβολής.Τα κράτη-μέλη του SCO – Κίνα, Ρωσία, Ινδία, Ιράν, Πακιστάν, Λευκορωσία, Καζακστάν, Κιργιστάν, Τατζικιστάν και Ουζμπεκιστάν – ελέγχουν τεράστιους ενεργειακούς πόρους και αντιπροσωπεύουν περίπου το 40% του παγκόσμιου πληθυσμού. Εκτός από τα πλήρη μέλη, συμμετέχουν και 16 χώρες-εταίροι και παρατηρητές, ανάμεσά τους η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Κουβέιτ, η Αίγυπτος και η Τουρκία (στην Τιαντζίν έφτασε και ο).