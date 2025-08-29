Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης
Νεότερος απολογισμός ανεβάζει σε 25 τους νεκρούς από τα ρωσικά πλήγματα στο Κίεβο
«Μεταξύ των νεκρών είναι τέσσερα παιδιά και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος
O πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα πως τουλάχιστον 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Πέμπτη στις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό.
«Αυτήν τη στιγμή, γνωρίζουμε πως 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν, μεταξύ αυτών τέσσερα παιδιά και ότι δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.
Ο ίδιος υπογράμμισε πως αυτή η «απολύτως ποταπή» επίθεση δείχνει «τις πραγματικές προθέσεις» του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.
Η Ρωσία επιτέθηκε χθες Πέμπτη με drone και πυραύλους εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας. «Το πιο μικρό (θύμα), ένα κοριτσάκι δεν ήταν ούτε τριών ετών», σύμφωνα με τον Ζελένσκι.
Σήμερα ήταν ημέρα πένθους στο Κίεβο.
«Να συνεχίσει να σκοτώνει και να μην λαμβάνει μέτρα για την επίτευξη της ειρήνης», συμπλήρωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
I spoke with the @eucopresident, António Costa.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 29, 2025
I am grateful for his sincere condolences to our people, to all the families who lost their loved ones as a result of yesterday’s Russian strike on Kyiv. As of now, it is known that 25 people were killed, including four children,… pic.twitter.com/y76vGhM9KP
