Ο επικεφαλής ισχυρής επιτροπής της Γερουσίας των ΗΠΑ Γουίκερ φτάνει στην Ταϊβάν

Ο Αμερικανός γερουσιαστής, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της ισχυρής επιτροπής ένοπλων υπηρεσιών της άνω Βουλής των ΗΠΑ, από τους πλέον σθεναρούς υποστηρικτές τηςστο αμερικανικό Κογκρέσο, έφτασε σήμερα στην Ταϊπέι, σύμφωνα με απευθείας τηλεοπτικά πλάνα.Τον κ. Γουίκερ υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο Songshan στην κεντρική Ταϊπέι ο υφυπουργός Εξωτερικών της ΤαϊβάνΑν και η αμερικανική κυβέρνηση επισήμως δεν έχει διπλωματικές σχέσεις με την Ταϊβάν, είναι –διά νόμου– ο κυριότερος προμηθευτής της με, παραμένει ο κυριότερος υποστηρικτής της σε διεθνή φόρα, ενώ αφήνει πάγια ανοικτό το ενδεχόμενο να την υπερασπιστεί στρατιωτικά σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση. Ζητήματα που αφορούν τη νήσο πυροδοτούν ολοένα πιο συχνές εντάσεις με την, που θεωρεί την Ταϊβάν αποσκιρτήσασα επαρχία η οποία απλά εκκρεμεί να επανενωθεί με την ηπειρωτική χώρα.