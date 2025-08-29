Ο επικεφαλής ισχυρής επιτροπής της Γερουσίας των ΗΠΑ Γουίκερ φτάνει στην Ταϊβάν
ΚΟΣΜΟΣ
Ταϊβάν Κίνα Κογκρέσο

Ο επικεφαλής ισχυρής επιτροπής της Γερουσίας των ΗΠΑ Γουίκερ φτάνει στην Ταϊβάν

Τον Ρότζερ Γουίκερ υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο της Ταϊπέι ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ταϊβάν Τσεν Μινγκ-τσι

Ο Αμερικανός γερουσιαστής Ρότζερ Γουίκερ, ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της ισχυρής επιτροπής ένοπλων υπηρεσιών της άνω Βουλής των ΗΠΑ, από τους πλέον σθεναρούς υποστηρικτές της Ταϊβάν στο αμερικανικό Κογκρέσο, έφτασε σήμερα στην Ταϊπέι, σύμφωνα με απευθείας τηλεοπτικά πλάνα.

Τον κ. Γουίκερ υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο Songshan στην κεντρική Ταϊπέι ο υφυπουργός Εξωτερικών της Ταϊβάν Τσεν Μινγκ-τσι.

Αν και η αμερικανική κυβέρνηση επισήμως δεν έχει διπλωματικές σχέσεις με την Ταϊβάν, είναι –διά νόμου– ο κυριότερος προμηθευτής της με στρατιωτικό εξοπλισμό, παραμένει ο κυριότερος υποστηρικτής της σε διεθνή φόρα, ενώ αφήνει πάγια ανοικτό το ενδεχόμενο να την υπερασπιστεί στρατιωτικά σε περίπτωση που δεχτεί επίθεση. Ζητήματα που αφορούν τη νήσο πυροδοτούν ολοένα πιο συχνές εντάσεις με την Κίνα, που θεωρεί την Ταϊβάν αποσκιρτήσασα επαρχία η οποία απλά εκκρεμεί να επανενωθεί με την ηπειρωτική χώρα.




