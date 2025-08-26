Reuters: Τα ενεργειακά deals που συζητούν Αμερικανοί και Ρώσοι παράλληλα με την ειρήνη στην Ουκρανία

Συνομιλίες και απειλές

Οι προσπάθειες αυτές (για ενεργειακά deals) συνδέονται με την προσέγγιση που υιοθετεί ο Τραμπ, ο οποίος συνδυάζει απειλές και κίνητρα. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προειδοποιήσει με νέες κυρώσεις τη Ρωσία αν δεν υπάρξει πρόοδος στις συνομιλίες για την Ουκρανία, ενώ έχει αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής σκληρών δασμών στην Ινδία, έναν από τους βασικούς αγοραστές ρωσικού πετρελαίου.Η διαπραγματευτική τακτική του Τραμπ έχει ήδη φανεί στις συνομιλίες για την Ουκρανία, όταν νωρίτερα φέτος οι ίδιοι αξιωματούχοι διερεύνησαν τρόπους για να αναζωογονήσει η Αμερική τις ροές ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ευρώπη. Αυτά τα σχέδια έχουν καθυστερήσει από τις Βρυξέλλες, οι οποίες υπέβαλαν προτάσεις για την πλήρη κατάργηση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου έως το 2027. Πλέον, ΗΠΑ και Ρωσία μιλούν για διμερείς συμφωνίες, αφήνοντας στο περιθώριο την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία, ως μπλοκ, έχει παραμείνει σταθερή στην υποστήριξή της προς την Ουκρανία.Σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι την ημέρα της Συνόδου στην Αλάσκα, ο Πούτιν υπέγραψε διάταγμα που ανοίγει τον δρόμο για την επιστροφή ξένων επενδυτών στο, υπό την προϋπόθεση ότι θα στηρίξουν την άρση των δυτικών κυρώσεων. Ηείχε αποχωρήσει από το έργο το 2022, καταγράφοντας ζημιές, ενώ το μερίδιό της κατασχέθηκε από το Κρεμλίνο.Παράλληλα, το έργοστο οποίο πλειοψηφεί η, παραμένει υπό βαριές κυρώσεις, κυρίως σε ό,τι αφορά την προμήθεια πλοίων ειδικής κατηγορίας που είναι απαραίτητα για τις εξαγωγές. Η, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει κινητοποιήσει λομπίστες στην Ουάσινγκτον για να βελτιώσει το κλίμα και να επιδιώξει χαλάρωση περιορισμών. Το εργοστάσιο επανεκκίνησε μερικώς την παραγωγή τον Απρίλιο, ωστόσο εξακολουθεί να λειτουργεί με περιορισμούς, ενώ η Κίνα παρέχει τεχνολογική στήριξη για την κατασκευή τρίτης μονάδας.Στρατηγικός στόχος της Ουάσινγκτον είναι να στρέψει τη Ρωσία προς την αμερικανική τεχνολογία και να περιορίσει τη συνεργασία της με την Κίνα, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί σε στενότατο σύμμαχο της Μόσχας. Η κινεζορωσική συνεργασία είχε επισημοποιηθεί λίγο πριν από την εισβολή στην Ουκρανία με τη διακήρυξη στρατηγικής εταιρικής σχέσης «χωρίς όρια».