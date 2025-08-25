Εκτελεστικό διάταγμα για ποινικές διώξεις κατά όσων καίνε την αμερικανική σημαία από τον Τραμπ - Μέχρι και απέλαση για τους μετανάστες
Εκτελεστικό διάταγμα που υποχρεώνει το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να διερευνά και να ασκεί ποινικές διώξεις σε όσους καίνε την αμερικανική σημαία, υπέγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ. Υπενθυμίζεται πως το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας είχε κρίνει τη συγκεκριμένη πράξη ως νόμιμη πολιτική έκφραση που προστατεύεται από το αμερικανικό σύνταγμα.
Το εκτελεστικό διάταγμα αναφέρει ότι η βεβήλωση της αμερικανικής σημαίας είναι «ιδιαίτερα προσβλητική και προκλητική. Είναι μια δήλωση περιφρόνησης, εχθρότητας και βίας κατά του έθνους μας - η σαφέστερη δυνατή έκφραση αντίθεσης στην πολιτική ένωση που διαφυλάσσει τα δικαιώματα, την ελευθερία και την ασφάλειά μας. Το κάψιμο αυτού του συμβόλου της Αμερικής μπορεί να προκαλέσει βία και ταραχές», σύμφωνα με το AP.
Το διάταγμα καλεί τον γενικό εισαγγελέα να δώσει προτεραιότητα στην «πλήρη εφαρμογή» των ποινικών και αστικών νόμων κατά της καύσης της σημαίας. Ο Τραμπ δήλωσε ότι η ποινή για την καύση της σημαίας θα είναι ένα έτος φυλάκιση χωρίς δυνατότητα πρόωρης αποφυλάκισης.
Ταυτόχρονα ορίζει ότι οι αλλοδαποί που καίνε τη σημαία ενδέχεται να χάσουν τις βίζες, τις άδειες διαμονής, τις διαδικασίες πολιτογράφησης και άλλα προνόμια μετανάστευσης. Μπορούν επίσης να απελαθούν.
Το διάταγμα που υπέγραψε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος στο Οβάλ Γραφείο αναγνώρισε την απόφαση του δικαστηρίου με 5-4 ψήφους σε μια υπόθεση από το Τέξας το 1989, αλλά ανέφερε ότι εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο για τη δίωξη της καύσης της σημαίας εάν «είναι πιθανό να υποκινήσει άμεση παράνομη δράση» ή ισοδυναμεί με «επιθετικές εκφράσεις».
Στην υπόθεση αυτή, οι δικαστές αποφάνθηκαν με 5-4 ότι η Πρώτη Τροπολογία προστατεύει την καύση της σημαίας ως νόμιμη πολιτική έκφραση. Ο δικαστής Άντονι Σκαλία, η συντηρητική εμβληματική προσωπικότητα που ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επαινέσει, ήταν στην πλειοψηφία.
Ο Τραμπ είπε ότι το κάψιμο της αμερικανικής σημαίας «προκαλεί ταραχές σε επίπεδα που δεν έχουμε ξαναδεί», με μερικούς ανθρώπους να «τρελαίνονται» για το κάψιμο και άλλους να εκφράζουν την οργή τους προς όσους την καίνε, χωρίς, ωστόσο, να δώσει συγκεκριμένα παραδείγματα.
Ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «πολύ θλιβερό» το δικαστήριο που έκρινε ότι η καύση της σημαίας προστατεύεται από το Σύνταγμα. «Υποθέτω ότι ήταν μια απόφαση με 5 ψήφους υπέρ και 4 κατά. Το ονόμασαν ελευθερία του λόγου», είπε ο πρόεδρος. «Αλλά υπάρχει και ένας άλλος λόγος, ο οποίος είναι ίσως πολύ πιο σημαντικός. Ονομάζεται θάνατος», ανέφερε.
«Γιατί όταν καίνε μια σημαία, η περιοχή τρελαίνεται», είπε ο Τραμπ. «Αν υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι, τρελαίνονται», συμπλήρωσε.
