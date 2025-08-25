Συρία: Ο Σαράα θα εκφωνήσει ομιλία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο
Συρία: Ο Σαράα θα εκφωνήσει ομιλία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο
Θα είναι ο πρώτος πρόεδρος της Συρίας που θα απευθύνει ομιλία στη Συνέλευση από το 1967
Ο προσωρινός πρόεδρος της Συρίας, Αχμέντ αλ-Σαράα, θα μιλήσει στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον επόμενο μήνα, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο (AFP) αξιωματούχος του συριακού υπουργείου Εξωτερικών.
Ο Σαράα «θα συμμετάσχει στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, όπου θα εκφωνήσει ομιλία», δήλωσε ο αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, καθώς δεν είχε εξουσιοδότηση να ενημερώσει τα ΜΜΕ.
Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι θα είναι ο πρώτος πρόεδρος της Συρίας που θα απευθύνει ομιλία στη συνέλευση από το 1967.
Ο αλ-Σαράα ανέβηκε στην εξουσία μετά την ανατροπή από τις δυνάμεις του υπό την ηγεσία ισλαμιστών, τον Δεκέμβριο, του πρώην προέδρου της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ έπειτα από 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου στη χώρα.
Αφότου ανήλθαν στην εξουσία, οι νέες αρχές της Συρίας έχουν λάβει περιφερειακή και διεθνή υποστήριξη.
Ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών Ασαάντ αλ Σιμπάνι είχε εκφωνήσει ομιλία στον ΟΗΕ τον Απρίλιο και είχε υψώσει τη νέα σημαία της χώρας στην έδρα του οργανισμού στη Νέα Υόρκη.
Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, ο Σαράα δήλωσε ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα βασίζεται στις γραμμές της συμφωνίας αποχώρησης του 1974 μεταξύ Ισραήλ και Συρίας, που ακολούθησε τον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ.
Ο Σαράα φέρεται επίσης να δήλωσε ότι, αν και δεν πιστεύει πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ισραήλ, «δεν θα διστάσει να αποδεχτεί» οποιαδήποτε συμφωνία που θα ωφελεί τη Συρία και την περιοχή.
