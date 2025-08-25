Συρία: Ο Σαράα θα εκφωνήσει ομιλία στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο

Συρία και Ισραήλ σε προχωρημένες συνομιλίες για συμφωνία ασφαλείας

Σε «προχωρημένες» συνομιλίες με το

για μια συμφωνία ασφάλειας βρίσκεται η κυβέρνηση της

, όπως φέρεται να ανέφερε ο

την Κυριακή σε Άραβες δημοσιογράφους, σύμφωνα με το

.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, ο Σαράα δήλωσε ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα βασίζεται στις γραμμές της συμφωνίας αποχώρησης του

μεταξύ Ισραήλ και Συρίας, που ακολούθησε τον πόλεμο του

Ο Σαράα φέρεται επίσης να δήλωσε ότι, αν και δεν πιστεύει πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για μια ειρηνευτική συμφωνία με το Ισραήλ,









Οι ειδήσεις σήμερα



οποιαδήποτε συμφωνία που θα ωφελεί τη Συρία και την περιοχή.







