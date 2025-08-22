bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Ρώσος οδηγός ταξί που εργαζόταν παράνομα στις ΗΠΑ έδωσε κουτουλιά σε διευθύνοντα σύμβουλο εταιρείας επειδή ακύρωσε την κούρσα - Δείτε βίντεο
Ρώσος οδηγός ταξί που εργαζόταν παράνομα στις ΗΠΑ έδωσε κουτουλιά σε διευθύνοντα σύμβουλο εταιρείας επειδή ακύρωσε την κούρσα - Δείτε βίντεο
Ο Μπράιν Κόμπελ ακύρωσε την κούρσα όταν ο Ρώσος οδηγός αρνήθηκε να επιβιβάσει τον σκύλο του
Τη στιγμή της σοκαριστικής επίθεσης ενός Ρώσου οδηγού ταξί που εργαζόταν παράνομα στις ΗΠΑ σε 45χρονο διευθύνοντα σύμβουλο εταιρείας βιοτεχνολογίας στη Νότια Καρολίνα κατέγραψε κάμερα ασφαλείας.
Σύμφωνα με τον Μπράιν Κόμπελ αφορμή για την επίθεση αποτέλεσε το ότι ακύρωσε την κούρσα επειδή ο οδηγός της Uber αρνήθηκε να επιβιβάσει τον σκύλο του.
Το βίντεο από όσα συνέβησαν τον περασμένο Απρίλιο κατά την αποχώρηση του 45χρονου από εστιατόριο, δείχνει τον 42χρονο Βαντίμ Ουλιουμζντίεφ να πλησιάζει τον Κόμπελ ενώ αυτός κρατάει στην αγκαλιά του τον σκύλο του, να του δίνει μια κεφαλιά και να τον ρίχνει στο έδαφος.
«Το επόμενο πράγμα που θυμάμαι είναι ότι ξύπνησα σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου με επτά ράμματα στο κεφάλι» είπε ο Κόμπελ που υπέστη διάσειση και αμνησία. «Η Uber πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για τους οδηγούς της» πρόσθεσε ο 45χρονος CEO.
Τις εβδομάδες που ακολούθησαν, ο Κόμπελ είπε ότι δυσκολευόταν να θυμηθεί λέξεις και μπέρδευε τα λόγια του: «Η δουλειά μου περιλαμβάνει πολλές δημόσιες ομιλίες και δεν ήμουν σίγουρος αν θα μπορούσα να το ξανακάνω. Αναρωτιόμουν: "Θα γίνω ποτέ ο άνθρωπος που ήμουν πριν;"», και αυτή είναι μια πολύ τρομακτική σκέψη»
Λίγο μετά την επίθεση ο 42χρονος Ρώσος οδηγός συνελήφθη και κατηγορήθηκε για επίθεση και ξυλοδαρμό. Η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων τον έθεσε υπό κράτηση αφού κατέβαλε εγγύηση 10.000 δολαρίων για την επίθεση.
Ο 45χρονος επιχειρηματίας υπέβαλε μήνυση στην Uber με στόχο, όπως εξηγεί, να την αναγκάσει να προστατεύει καλύτερα τους επιβάτες της. Στην αγωγή, που κατατέθηκε την περασμένη εβδομάδα σε δικαστήριο της κομητείας Τσάρλεστον, αναφέρεται ότι ο οδηγός «επέφερε αδικαιολόγητο κίνδυνο βλάβης» και ότι η Uber απέτυχε «να εφαρμόσει και να επιβάλει λογική πολιτική ασφάλειας».
Η Uber εξέδωσε ανακοίνωση την Πέμπτη καταδικάζοντας την επίθεση αλλά δεν διευκρίνισε πώς ο Ρώσος οδηγός ξέφυγε από τον έλεγχο.
«Δεν υπάρχει χώρος για βία στην πλατφόρμα της Uber. Αν και δεν μπορούμε να σχολιάσουμε την εκκρεμή δικαστική διαμάχη, η Uber είναι βαθιά προσηλωμένη στην ασφάλεια και συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς και τοπικούς νόμους και κανονισμούς σχετικά με την καταλληλότητα των εργαζομένων».
Ειδήσεις σήμερα:
Προβάδισμα πρόκρισης για τον Παναθηναϊκό, όρθια στις Βρυξέλλες η ΑΕΚ, πιο δύσκολο το έργο του ΠΑΟΚ - Δείτε τα γκολ
Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου
«Κωδικό όνομα: Αφροδίτη» - Τα άγνωστα παιχνίδια κατασκόπων στην Αθήνα: Όταν η ΕΛΑΣ συνέλαβε πράκτορα της CIA στην Οδό Μηθύμνης
Σύμφωνα με τον Μπράιν Κόμπελ αφορμή για την επίθεση αποτέλεσε το ότι ακύρωσε την κούρσα επειδή ο οδηγός της Uber αρνήθηκε να επιβιβάσει τον σκύλο του.
Το βίντεο από όσα συνέβησαν τον περασμένο Απρίλιο κατά την αποχώρηση του 45χρονου από εστιατόριο, δείχνει τον 42χρονο Βαντίμ Ουλιουμζντίεφ να πλησιάζει τον Κόμπελ ενώ αυτός κρατάει στην αγκαλιά του τον σκύλο του, να του δίνει μια κεφαλιά και να τον ρίχνει στο έδαφος.
Illegal from Russia, who drives for Uber, assaulted a Biotech CEO in April in downtown Charleston, South Carolina.— Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) August 21, 2025
Bryan Kobel (45) alleges he sustained a concussion from being attacked by Uliumdzhiev Vadim Nikolaevich (42).
Kobel is now suing Uber.pic.twitter.com/8xT48HyLp3
«Το επόμενο πράγμα που θυμάμαι είναι ότι ξύπνησα σε ένα κρεβάτι νοσοκομείου με επτά ράμματα στο κεφάλι» είπε ο Κόμπελ που υπέστη διάσειση και αμνησία. «Η Uber πρέπει να αναλάβει μεγαλύτερη ευθύνη για τους οδηγούς της» πρόσθεσε ο 45χρονος CEO.
Τις εβδομάδες που ακολούθησαν, ο Κόμπελ είπε ότι δυσκολευόταν να θυμηθεί λέξεις και μπέρδευε τα λόγια του: «Η δουλειά μου περιλαμβάνει πολλές δημόσιες ομιλίες και δεν ήμουν σίγουρος αν θα μπορούσα να το ξανακάνω. Αναρωτιόμουν: "Θα γίνω ποτέ ο άνθρωπος που ήμουν πριν;"», και αυτή είναι μια πολύ τρομακτική σκέψη»
Λίγο μετά την επίθεση ο 42χρονος Ρώσος οδηγός συνελήφθη και κατηγορήθηκε για επίθεση και ξυλοδαρμό. Η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων τον έθεσε υπό κράτηση αφού κατέβαλε εγγύηση 10.000 δολαρίων για την επίθεση.
Ο 45χρονος επιχειρηματίας υπέβαλε μήνυση στην Uber με στόχο, όπως εξηγεί, να την αναγκάσει να προστατεύει καλύτερα τους επιβάτες της. Στην αγωγή, που κατατέθηκε την περασμένη εβδομάδα σε δικαστήριο της κομητείας Τσάρλεστον, αναφέρεται ότι ο οδηγός «επέφερε αδικαιολόγητο κίνδυνο βλάβης» και ότι η Uber απέτυχε «να εφαρμόσει και να επιβάλει λογική πολιτική ασφάλειας».
Η Uber εξέδωσε ανακοίνωση την Πέμπτη καταδικάζοντας την επίθεση αλλά δεν διευκρίνισε πώς ο Ρώσος οδηγός ξέφυγε από τον έλεγχο.
«Δεν υπάρχει χώρος για βία στην πλατφόρμα της Uber. Αν και δεν μπορούμε να σχολιάσουμε την εκκρεμή δικαστική διαμάχη, η Uber είναι βαθιά προσηλωμένη στην ασφάλεια και συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες ομοσπονδιακούς, πολιτειακούς και τοπικούς νόμους και κανονισμούς σχετικά με την καταλληλότητα των εργαζομένων».
Ειδήσεις σήμερα:
Προβάδισμα πρόκρισης για τον Παναθηναϊκό, όρθια στις Βρυξέλλες η ΑΕΚ, πιο δύσκολο το έργο του ΠΑΟΚ - Δείτε τα γκολ
Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου
«Κωδικό όνομα: Αφροδίτη» - Τα άγνωστα παιχνίδια κατασκόπων στην Αθήνα: Όταν η ΕΛΑΣ συνέλαβε πράκτορα της CIA στην Οδό Μηθύμνης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα