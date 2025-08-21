Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Τρόμος σε πτήση της Delta στις ΗΠΑ: Ξεκόλλησε τμήμα του φτερού σε δρομολόγιο Ορλάντο - Όστιν, δείτε βίντεο
Παρά τον τρόμο στην καμπίνα, ο πιλότος κατάφερε να προσγειώσει με ασφάλεια το αεροσκάφος στο Όστιν - Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των 62 επιβατών και των έξι μελών του πληρώματος
Στιγμές αγωνίας έζησαν οι επιβάτες πτήσης της Delta Air Lines, όταν μετά την απογείωση από το Ορλάντο προς το Όστιν, τμήμα του φτερού του Boeing 737 αποκολλήθηκε μερικώς, προκαλώντας φόβους για επικείμενη συντριβή.
Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη, όταν η πτήση DL1893 της Delta Air Lines απογειώθηκε από το αεροδρόμιο του Ορλάντο με προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο Όστιν-Μπέργκστρομ. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, επιβάτες παρατήρησαν ότι τμήμα του πίσω φτερού του αεροσκάφους είχε αποκολληθεί εν μέρει και κρεμόταν, ενώ το αεροπλάνο συνέχιζε να πετά με μεγάλη ταχύτητα και σε μεγάλο ύψος.
«Νομίσαμε ότι ήταν ισχυρές αναταράξεις. Το αεροπλάνο έτρεμε», ανέφερε στο CNN μια επιβάτιδα του αεροσκάφους. «Η κυρία μπροστά μας κοίταξε από το παράθυρο και μας είπε ότι είναι σπασμένο. Κοίταξα κι εγώ το παράθυρο και τρόμαξα», πρόσθεσε η ίδια, έχοντας καταγράψει σε βίντεο το κατεστραμμένο πτερύγιο να αιωρείται, ενώ οι επιβάτες ανησυχούσαν ότι το αεροσκάφος θα συντριβεί.
Παρά τον τρόμο στην καμπίνα, ο πιλότος κατάφερε να προσγειώσει με ασφάλεια το αεροσκάφος στο Όστιν. Σύμφωνα με τη δήλωση της εταιρείας, «μετά την προσγείωση διαπιστώθηκε ότι τμήμα του αριστερού πτερυγίου δεν βρισκόταν στη θέση του».
Η Delta ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος τέθηκε εκτός υπηρεσίας για συντήρηση, τονίζοντας: «Ζητούμε συγγνώμη από τους επιβάτες μας για την εμπειρία που είχαν, καθώς τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από την ασφάλεια του προσωπικού και των πελατών μας».
Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της βλάβης, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των 62 επιβατών και των έξι μελών του πληρώματος που βρίσκονταν στο Boeing 737.
On August 19, 2025, #Delta flight #DL1893 from #Orlando (MCO), a Boeing 737-800 (N3740C), experienced an issue with a left wing flap during its descent into #Austin (AUS). One passenger, Shanila Arif, captured video of the dangling flap at around 12,000 feet.— FlightMode (@FlightModeblog) August 21, 2025
🎥 ©️Shanila Arif pic.twitter.com/kRivo1lsNt
WATCH: Delta Boeing 737-800 flight DL1893 from Orlando landed in Austin yesterday with the left wing aft flap detached.— Turbine Traveller (@Turbinetraveler) August 21, 2025
📹: Shanila Arif pic.twitter.com/C7eI5AdG6Y
