Τρόμος σε πτήση της Delta στις ΗΠΑ: Ξεκόλλησε τμήμα του φτερού σε δρομολόγιο Ορλάντο - Όστιν, δείτε βίντεο

Στιγμές αγωνίας έζησαν οι επιβάτες πτήσης της, όταν μετά την απογείωση από τοπρος το, τμήμα του φτερού τουαποκολλήθηκε μερικώς, προκαλώντας φόβους για επικείμενη συντριβή.Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη, όταν η πτήσητηςαπογειώθηκε από το αεροδρόμιο τουμε προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, επιβάτες παρατήρησαν ότι τμήμα του πίσω φτερού του αεροσκάφους είχε αποκολληθεί εν μέρει και κρεμόταν, ενώ το αεροπλάνο συνέχιζε να πετά με μεγάλη ταχύτητα και σε μεγάλο ύψος.«Νομίσαμε ότι ήταν ισχυρές αναταράξεις. Το αεροπλάνο έτρεμε», ανέφερε στομια επιβάτιδα του αεροσκάφους. «Η κυρία μπροστά μας κοίταξε από το παράθυρο και μας είπε ότι είναι σπασμένο. Κοίταξα κι εγώ το παράθυρο και τρόμαξα», πρόσθεσε η ίδια, έχοντας καταγράψει σε βίντεο το κατεστραμμένο πτερύγιο να αιωρείται, ενώ οι επιβάτες ανησυχούσαν ότι το αεροσκάφος θα συντριβεί.Παρά τον τρόμο στην καμπίνα, ο πιλότος κατάφερε να προσγειώσει με ασφάλεια το αεροσκάφος στο Όστιν. Σύμφωνα με τη δήλωση της εταιρείας, «μετά την προσγείωση διαπιστώθηκε ότι τμήμα του αριστερού πτερυγίου δεν βρισκόταν στη θέση του».ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος τέθηκε εκτός υπηρεσίας για συντήρηση, τονίζοντας: «Ζητούμε συγγνώμη από τους επιβάτες μας για την εμπειρία που είχαν, καθώς τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από την ασφάλεια του προσωπικού και των πελατών μας».Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) ξεκίνησε έρευνα για το περιστατικό, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της βλάβης, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των 62 επιβατών και των έξι μελών του πληρώματος που βρίσκονταν στο Boeing 737.