Τι είναι ο μπλε δράκος και γιατί η Ισπανία έκλεισε παραλίες της - «Αν σας τσιμπήσει, ζητήστε αμέσως πρώτες βοήθειες»



Μέτρα ασφαλείας και πρόστιμα από τις Αρχές

Μην αγγίζετε το πλάσμα, ακόμα και αν φοράτε γάντια – η επαφή του δέρματος με τον μπλε δράκο μπορεί να μεταδώσει το δηλητήριό του. Ειδοποιήστε αμέσως ναυαγοσώστες ή την αστυνομία εάν εντοπίσετε κάποιο από αυτά τα ζώα στην παραλία ή στο νερό. Σε περίπτωση τσιμπήματος, ξεπλύνετε την πληγείσα περιοχή με θαλασσινό νερό και αναζητήστε το συντομότερο ιατρική βοήθεια στο πλησιέστερο σημείο πρώτων βοηθειών ή κέντρο υγείας.

Δεν η πρώτη εμφάνιση επικίνδυνου είδους

Οι ισπανικές Αρχές έχουν εκδώσει σαφείς οδηγίες προς τους πολίτες και τους τουρίστες σχετικά με το τι πρέπει να κάνουν σε περίπτωση που συναντήσουν «μπλε δράκο» στις ακτές:Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι όποιος αγνοήσει τις προειδοποιήσεις και την απαγόρευση κολύμβησης κινδυνεύει με βαριά πρόστιμα. Στην πράξη, αρκετοί λουόμενοι στη ζώνη του Guardamar del Segura αρχικά αψήφησαν τις οδηγίες και μπήκαν στη θάλασσα, με αποτέλεσμα οι ναυαγοσώστες να χρησιμοποιήσουν μεγάφωνα από την ακτή για να υπενθυμίσουν τον κίνδυνο και να απομακρύνουν τον κόσμο από το νερό. Η παρουσία περιπολιών της τοπικής αστυνομίας στην παραλία υπενθυμίζει στους επισκέπτες ότι τα μέτρα ασφαλείας τηρούνται αυστηρά μέχρι να θεωρηθεί ξανά ασφαλής η θάλασσα.Δεν είναι η πρώτη φορά που οι ισπανικές Αρχές αναγκάζονται να κλείσουν παραλίες λόγω επικίνδυνων θαλάσσιων ειδών. Το 2018, μεγάλο τμήμα της ακτογραμμής στην Costa Blanca είχε επίσης αποκλειστεί όταν εμφανίστηκαν μαζικά «», ένα είδος μέδουσας με ισχυρό δηλητήριο. Τότε, μάλιστα, ένα 11χρονο παιδί χρειάστηκε νοσηλεία ύστερα από σοβαρό τσίμπημα από καραβέλα.Πιο πρόσφατα, συναγερμός είχε σημάνει και στην παραλία Santa Barbara, κοντά στο Γιβραλτάρ, όταν εντοπίστηκαν εκεί έξι μπλε δράκοι. Οι αρχές ύψωσαν αμέσως κόκκινες σημαίες και απαγόρευσαν το κολύμπι, όμως ευτυχώς το φαινόμενο δεν είχε συνέχεια: η παραλία άνοιξε ξανά την επόμενη ημέρα, με κίτρινη προειδοποιητική σημαία για προληπτικούς λόγους. Τα περιστατικά αυτά υπενθυμίζουν πόσο απρόβλεπτη μπορεί να γίνει η θάλασσα και πόσο σημαντικό είναι οι πολίτες να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των Αρχών για την ασφάλειά τους.