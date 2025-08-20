Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Bloomberg: Ο Τραμπ «ζήτησε τον λόγο» από τον Όρμπαν για το βέτο που βάζει στην ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ
Μετά το τηλεφώνημα ο Όρμπαν έκανε μια ανάρτηση στο Facebook που δείχνει ότι άκουσε το αίτημα για ένταξη στην ΕΕ, αλλά δεν σκοπεύει να υποχωρήσει
Με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, ήταν το δεύτερο τηλεφώνημα του Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντηση που είχε με τους Βολοντιμίρ Ζελένεσκι και τους 7 Ευρωπαίους ηγέτες τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο.
Σύμφωνα με το Bloomberg, το τηλεφώνημα έγινε για να συζητήσουν τους λόγους για τους οποίους ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας εμποδίζει τις συνομιλίες για την ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Κατά το δημοσίευμα, η κλήση προέκυψε από συζητήσεις μεταξύ του Τραμπ και των Ευρωπαίων ηγετών στον Λευκό Οίκο καθώς σε κάποιο σημείο φέρονται να ζήτησαν από τον πρόεδρο των ΗΠΑ να ασκήσει την επιρροή του στον Όρμπαν και να τον πιέσει να εγκαταλείψει την αντίθεσή του στην αίτηση ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ.
Η Ουκρανία επιδιώκει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο ενός πακέτου εγγυήσεων ασφάλειας που αποσκοπούν να αποτρέψουν τη Ρωσία από περαιτέρω εδαφικές κατακτήσεις σε περίπτωση που επιτευχθεί εκεχειρία για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος έχει διαρκέσει πάνω από τρία χρόνια.
Στην ίδια συνομιλία ο Όρμπαν εξέφρασε ενδιαφέρον να φιλοξενήσει τον επόμενο γύρο συνομιλιών μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι.
Χθες, Τρίτη, πάντως ο Όρμπαν έκανε μια ανάρτηση στο Facebook που δείχνει ότι άκουσε το αίτημα για ένταξη στην ΕΕ, αλλά δεν σκοπεύει να υποχωρήσει.
«Η ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν παρέχει καμία εγγύηση ασφάλειας. Επομένως, η σύνδεση της ένταξης με εγγυήσεις ασφάλειας είναι περιττή και επικίνδυνη» έγραψε ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας.
