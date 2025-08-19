Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
AFP: Στο τηλεφώνημα με τον Τραμπ, ο Πούτιν πρότεινε διμερή με τον Ζελένσκι στη Μόσχα - Είπε «όχι» ο Ουκρανός πρόεδρος
Ο Ρώσος πρόεδρος έκανε τη συγκεκριμένη πρόταση σε τηλεφωνική συνομιλία με τον Τραμπ - Αρνητικά απάντησε ο Ουκρανός πρόεδρος
Ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν πρότεινε να οργανώσει μια διμερή συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Μόσχα, κατά τη διάρκεια μιας τηλεφωνικής συνδιάλεξης με τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με δύο πηγές με γνώση του θέματος.
«Ο Πούτιν ανέφερε τη Μόσχα» κατά τη διάρκεια αυτής της τηλεφωνικής επικοινωνίας χθες, ανέφερε μία από αυτές τις πηγές στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, που βρισκόταν εκείνη τη στιγμή στον Λευκό Οίκο μαζί με Ευρωπαίους ηγέτες, «απάντησε "όχι"», σύμφωνα με την ίδια πηγή.
BREAKING: Putin suggested meeting Zelensky in Moscow during his call with Trump.— Clash Report (@clashreport) August 19, 2025
Source: AFP
