Νετανιάχου: Πλησιάζουμε στο τέλος του πολέμου στη Γάζα

Εργαζόμαστε για να νικήσουμε τα απομεινάρια του ιρανικού άξονα και να απελευθερώσουμε όλους τους ομήρους μας, είπε το πρωί της Δευτέρας ο Ισραηλινός πρωθυπουργός