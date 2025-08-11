Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Νετανιάχου: Πλησιάζουμε στο τέλος του πολέμου στη Γάζα
Εργαζόμαστε για να νικήσουμε τα απομεινάρια του ιρανικού άξονα και να απελευθερώσουμε όλους τους ομήρους μας, είπε το πρωί της Δευτέρας ο Ισραηλινός πρωθυπουργός
Το Ισραήλ πλησιάζει στο τέλος του πολέμου στη Γάζα, δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ομιλία του κατά την έναρξη του νέου Μουσείου της Κνεσέτ στην Ιερουσαλήμ, στον χώρο όπου λειτουργούσε το κοινοβούλιο από το 1950 έως το 1966.
«Ακριβώς αυτές τις μέρες, που σημειώνονται μεγάλες νίκες εναντίον όσων ήρθαν να μας καταστρέψουν, που βρισκόμαστε στο τέλος της εκστρατείας και εργαζόμαστε για να νικήσουμε τα απομεινάρια του ιρανικού άξονα και να απελευθερώσουμε όλους τους ομήρους μας, γιορτάζουμε εδώ την ύπαρξή μας και την ανεξαρτησία μας στην καρδιά της αιώνιας πρωτεύουσάς μας, της Ιερουσαλήμ», δήλωσε ο Νετανιάχου.
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δέχθηκε σκληρή κριτική νωρίτερα σήμερα από το Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων μετά από σχόλια που έκανε χθες το βράδυ αναφερόμενος στην απελευθέρωση των 20 ζωντανών ομήρων στη Γάζα, αγνοώντας φαινομενικά εκείνους που κρατούνται αιχμάλωτοι και έχουν κηρυχθεί νεκροί από το Ισραήλ.
