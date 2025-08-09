Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Οργή στο Ισραήλ για την απρόκλητη επίθεση που δέχθηκε 32χρονος μπροστά στα μάτια του παιδιού του στο Μόντρεαλ - Δείτε βίντεο
Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ: Η κυβέρνηση του Καναδά πρέπει να κάνει περισσότερα για να σταματήσει τον αντισημιτισμό
Την έντονη αντίδραση του υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ προκάλεσε βίντεο με τον άγριο ξυλοδαρμό ενός 32χρονου Ισραηλινού μπροστά στα μάτια της κόρης του στο Μόντρεαλ του Καναδά.
Στο βίντεο που αναρτήθηκε στα social media από την επίθεση με θύμα τον 32χρονο το μεσημέρι της Παρασκευής κοντά σε πάρκο στο Μόντρεαλ, φαίνεται ένας αγνώστων στοιχείων άνδρας να έχει ρίξει κάτω τον Ισραηλινό και να τον χτυπάει επανειλημμένα ενώ δίπλα του βρίσκεται ένα μικρό κορίτσι.
Το βίντεο ολοκληρώνεται με τον δράστη της επίθεσης να φεύγει προς άγνωστη κατεύθυνση πετώντας μέσα σε ένα σιντριβάνι κάτι που μοιάζει με κιπά (σ.σ. το καπελάκι που φορούν οι Ισραηλινοί).
«Το περιστατικό που φαίνεται σε αυτό το βίντεο είναι σοκαριστικό και ανατριχιαστικό. Ένας Εβραίος πατέρας ξυλοκοπήθηκε χθες μπροστά στην κόρη του στο Μόντρεαλ του Καναδά. Αυτές οι εικόνες θυμίζουν τις σκοτεινές περιόδους της δίωξης των Εβραίων. Είναι αποτρόπαιο. Η καναδική κυβέρνηση πρέπει να κάνει περισσότερα για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού!» ανέφερε σε ανάρτήση του ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σαρ.
Today in Montreal Jewish father with 3 kids beaten in an unprovoked attack, seemingly by a disturbed person, words have consequences. @Val_Plante @SPVM why did it take for the SPVM over an hour to respond? pic.twitter.com/MufsGoDMjW— Mayer Feig (@mayerfeig) August 8, 2025
The incident shown in this video is shocking and stomach-turning.— Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) August 9, 2025
A Jewish father was beaten in front of his daughter in Montreal, Canada, yesterday.
These are images reminiscent of dark periods of Jewish persecution.
This is appalling.
The Canadian government must do more to… pic.twitter.com/6whsYit19W
