Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Τραγικό τέλος για ζευγάρι στη Βραζιλία: Έπεσε με αυτοκίνητο από γκρεμό την ώρα που έκανε σεξ
Τραγικό τέλος για ζευγάρι στη Βραζιλία: Έπεσε με αυτοκίνητο από γκρεμό την ώρα που έκανε σεξ
Η 42χρονη Αντριάνα Ριμπέιρο και ο 26χρονος σύντροφός της Μαρκόνε Καρντόζο σκοτώθηκαν ακαριαία όταν το όχημά τους κατρακύλησε από ύψος 130 μέτρων σε δημοφιλές σημείο για αιωροπτερισμό
Μια στιγμή πάθους κατέληξε σε τραγωδία για ένα ζευγάρι στη νοτιοανατολική Βραζιλία, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο βρίσκονταν έπεσε από γκρεμό, με αποτέλεσμα να χάσουν και οι δύο τη ζωή τους.
Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στη 1 τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας, αλλά το αυτοκίνητο εντοπίστηκε στις 7 το πρωί από φύλακα.
Ο Τιάγκο Αμορίμ, εργαζόμενος στον χώρο αιωροπτερισμού, περιέγραψε τη σκηνή ως σοκαριστική, λέγοντας ότι το αυτοκίνητο «είχε γίνει κομμάτια» μετά την πτώση.
Η μοιραία στάση σε σημείο με θέαΗ Αντριάνα Ριμπέιρο, 42 ετών, και ο σύντροφός της, Μαρκόνε Καρντόζο, 26 ετών, είχαν επιστρέψει από πάρτι στην πόλη Βέντα Νόβα ντο Ιμιγκράντε και στάθμευσαν σε γνωστό σημείο με πανοραμική θέα, δημοφιλές στους αιωροπτεριστές. Εκεί φέρεται να αποφάσισαν να κάνουν σεξ.
Η πτώση στο κενόΚατά τη διάρκεια της επαφής, το όχημα μετακινήθηκε και έπεσε στον γκρεμό, παρά το γεγονός ότι το χειρόφρενο ήταν τραβηγμένο. Το αυτοκίνητο έκανε βουτιά 100 μέτρων πριν χτυπήσει σε βράχο και εκτινάξει τα σώματα του ζευγαριού, τα οποία βρέθηκαν γυμνά στη βάση του βουνού.
Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στη 1 τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας, αλλά το αυτοκίνητο εντοπίστηκε στις 7 το πρωί από φύλακα.
Couple in car romp die when shaking vehicle plunges off remote cliff in Brazil https://t.co/sK6VpjtGoE pic.twitter.com/s7IgAp4ILP— New York Post (@nypost) August 8, 2025
Οι μαρτυρίες και οι έρευνεςΟ ντετέκτιβ Αλμπέρτο Ρόκε Πέρες δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας και πως η κίνηση του οχήματος πιθανόν προκλήθηκε από το ζευγάρι την ώρα που βρισκόταν μέσα. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο μεταξύ 1:30 και 2:00, αλλά λόγω σκοταδιού και πυκνής βλάστησης δεν είδαν τίποτα.
Ο Τιάγκο Αμορίμ, εργαζόμενος στον χώρο αιωροπτερισμού, περιέγραψε τη σκηνή ως σοκαριστική, λέγοντας ότι το αυτοκίνητο «είχε γίνει κομμάτια» μετά την πτώση.
Δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσηςΠυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο βρήκαν τον άνδρα στη βάση του βράχου, ενώ για τον εντοπισμό της γυναίκας χρειάστηκε να ανοίξουν μονοπάτι μέσα από την πυκνή βλάστηση. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από πολύ απότομο έδαφος, με βράχια στην κορυφή και πυκνό δάσος στον πυθμένα.
Ειδήσεις σήμερα:
Άναψαν τα αίματα στον Πειραιά - Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση
Καφενεία, εκκλησίες, πανηγύρια με τα μάτια ενός Ελβετού... οφθαλμίατρου - Ο Βόλφγκανγκ Μπερνάουερ «ερωτεύτηκε» την Κάρπαθο και συστήνει σε όλο τον κόσμο το ελληνικό χωριό
Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα σε Ανατολική Αττική και Ηλεία, μάχη με τις αναζωπυρώσεις - 385 απεγκλωβισμοί
Άναψαν τα αίματα στον Πειραιά - Επιβάτες εμπόδισαν τον απόπλου πλοίου για Κυκλάδες όταν τους απαγορεύτηκε η επιβίβαση
Καφενεία, εκκλησίες, πανηγύρια με τα μάτια ενός Ελβετού... οφθαλμίατρου - Ο Βόλφγκανγκ Μπερνάουερ «ερωτεύτηκε» την Κάρπαθο και συστήνει σε όλο τον κόσμο το ελληνικό χωριό
Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα σε Ανατολική Αττική και Ηλεία, μάχη με τις αναζωπυρώσεις - 385 απεγκλωβισμοί
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα