Τραγικό τέλος για ζευγάρι στη Βραζιλία: Έπεσε με αυτοκίνητο από γκρεμό την ώρα που έκανε σεξ
Βραζιλία Σεξ Ζευγάρι Γκρεμός

Η 42χρονη Αντριάνα Ριμπέιρο και ο 26χρονος σύντροφός της Μαρκόνε Καρντόζο σκοτώθηκαν ακαριαία όταν το όχημά τους κατρακύλησε από ύψος 130 μέτρων σε δημοφιλές σημείο για αιωροπτερισμό

Μια στιγμή πάθους κατέληξε σε τραγωδία για ένα ζευγάρι στη νοτιοανατολική Βραζιλία, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο βρίσκονταν έπεσε από γκρεμό, με αποτέλεσμα να χάσουν και οι δύο τη ζωή τους.

Η μοιραία στάση σε σημείο με θέα

Η Αντριάνα Ριμπέιρο, 42 ετών, και ο σύντροφός της, Μαρκόνε Καρντόζο, 26 ετών, είχαν επιστρέψει από πάρτι στην πόλη Βέντα Νόβα ντο Ιμιγκράντε και στάθμευσαν σε γνωστό σημείο με πανοραμική θέα, δημοφιλές στους αιωροπτεριστές. Εκεί φέρεται να αποφάσισαν να κάνουν σεξ.

Η πτώση στο κενό

Κατά τη διάρκεια της επαφής, το όχημα μετακινήθηκε και έπεσε στον γκρεμό, παρά το γεγονός ότι το χειρόφρενο ήταν τραβηγμένο. Το αυτοκίνητο έκανε βουτιά 100 μέτρων πριν χτυπήσει σε βράχο και εκτινάξει τα σώματα του ζευγαριού, τα οποία βρέθηκαν γυμνά στη βάση του βουνού.

Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στη 1 τα ξημερώματα της περασμένης Δευτέρας, αλλά το αυτοκίνητο εντοπίστηκε στις 7 το πρωί από φύλακα.

Οι μαρτυρίες και οι έρευνες

Ο ντετέκτιβ Αλμπέρτο Ρόκε Πέρες δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας και πως η κίνηση του οχήματος πιθανόν προκλήθηκε από το ζευγάρι την ώρα που βρισκόταν μέσα. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο μεταξύ 1:30 και 2:00, αλλά λόγω σκοταδιού και πυκνής βλάστησης δεν είδαν τίποτα.

Ο Τιάγκο Αμορίμ, εργαζόμενος στον χώρο αιωροπτερισμού, περιέγραψε τη σκηνή ως σοκαριστική, λέγοντας ότι το αυτοκίνητο «είχε γίνει κομμάτια» μετά την πτώση.

Κλείσιμο

Δύσκολη επιχείρηση ανάσυρσης

Πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο βρήκαν τον άνδρα στη βάση του βράχου, ενώ για τον εντοπισμό της γυναίκας χρειάστηκε να ανοίξουν μονοπάτι μέσα από την πυκνή βλάστηση. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από πολύ απότομο έδαφος, με βράχια στην κορυφή και πυκνό δάσος στον πυθμένα.

