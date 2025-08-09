Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Έκτακτη Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του OHE για τη Γάζα την Κυριακή 10 Αυγούστου
Έκτακτη Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του OHE για τη Γάζα την Κυριακή 10 Αυγούστου
«Η κλιμάκωση από το Ισραήλ βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τη βούληση της διεθνούς κοινότητας, το διεθνές δίκαιο και την κοινή λογική», αναφέρει ο Παλαιστίνιος πρέσβης
Έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών προγραμματίστηκε για την Κυριακή 10 Αυγούστου 2025 στις 10.00 ώρα Ν. Υόρκης κατόπιν αιτήματος των Ευρωπαϊκών Κρατών Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, Γαλλία, Ην. Βασίλειο, Δανία, Ελλάδα και Σλοβενία που υποστηρίχθηκε από την Ν. Κορέα, τη Ρωσία, την Κίνα, τη Γουιάνα, το Πακιστάν, τη Σομαλία, τη Σιέρα Λεόνε και την Αλγερία.
Ο Μόνιμος Παρατηρητής της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ, πρέσβης Ριάντ Μανσούρ με επιστολή του το μεσημέρι της Παρασκευής 8 Αυγούστου 2025 είχε ζητήσει σύγκληση της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025, ωστόσο λόγω σεβασμού προς το ισραηλινό "Σαμπάτ Σαλόμ" τελικά αποφασίστηκε η συνεδρίαση να λάβει χώρα την Κυριακή.
Σε δήλωση του ο Μανσούρ, αφού παρέδωσε επιστολή με το αίτημα σύγκλησης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στον Παναμέζο πρέσβη που εκτελεί χρέη προέδρου του Συμβουλίου για τον μήνα Αύγουστο, τόνισε ότι η κλιμάκωση από το Ισραήλ «βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τη βούληση της διεθνούς κοινότητας, το διεθνές δίκαιο και την κοινή λογική» και ακόμη «ενάντια στην επιθυμία της πλειοψηφίας του λαού στο Ισραήλ».
Από την πλευρά του ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ, πρέσβης Ντάνι Ντανόν ανέφερε ότι "στις 7 Οκτωβρίου, η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς απήγαγε Βρετανούς πολίτες, μαζί με εκατοντάδες Ισραηλινούς".
"Αν σήμερα πενήντα Βρετανοί πολίτες κρατούνταν στη Γάζα από τρομοκράτες, ούτε η βρετανική κυβέρνηση θα παρέμενε αδρανής. Το Κράτος του Ισραήλ δεν θα σταματήσει να αγωνίζεται για την απελευθέρωση όλων των ομήρων και η εγγύηση της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών μας είναι καθήκον μας" τόνισε ο Ντανόν.
Ειδήσεις σήμερα:
Σε ισχύ το γενικό απαγορευτικό απόπλου, οι αλλαγές και οι ακυρώσεις δρομολογίων που ανακοίνωσε το Λιμεναρχείο Πειραιά - Δείτε αναλυτικό πίνακα
Η ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά για την κόρη του: Τη Δευτέρα θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας
Η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά
Ο Μόνιμος Παρατηρητής της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ, πρέσβης Ριάντ Μανσούρ με επιστολή του το μεσημέρι της Παρασκευής 8 Αυγούστου 2025 είχε ζητήσει σύγκληση της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας το Σάββατο 9 Αυγούστου 2025, ωστόσο λόγω σεβασμού προς το ισραηλινό "Σαμπάτ Σαλόμ" τελικά αποφασίστηκε η συνεδρίαση να λάβει χώρα την Κυριακή.
Σε δήλωση του ο Μανσούρ, αφού παρέδωσε επιστολή με το αίτημα σύγκλησης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στον Παναμέζο πρέσβη που εκτελεί χρέη προέδρου του Συμβουλίου για τον μήνα Αύγουστο, τόνισε ότι η κλιμάκωση από το Ισραήλ «βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τη βούληση της διεθνούς κοινότητας, το διεθνές δίκαιο και την κοινή λογική» και ακόμη «ενάντια στην επιθυμία της πλειοψηφίας του λαού στο Ισραήλ».
Από την πλευρά του ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στον ΟΗΕ, πρέσβης Ντάνι Ντανόν ανέφερε ότι "στις 7 Οκτωβρίου, η τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς απήγαγε Βρετανούς πολίτες, μαζί με εκατοντάδες Ισραηλινούς".
"Αν σήμερα πενήντα Βρετανοί πολίτες κρατούνταν στη Γάζα από τρομοκράτες, ούτε η βρετανική κυβέρνηση θα παρέμενε αδρανής. Το Κράτος του Ισραήλ δεν θα σταματήσει να αγωνίζεται για την απελευθέρωση όλων των ομήρων και η εγγύηση της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών μας είναι καθήκον μας" τόνισε ο Ντανόν.
Ειδήσεις σήμερα:
Σε ισχύ το γενικό απαγορευτικό απόπλου, οι αλλαγές και οι ακυρώσεις δρομολογίων που ανακοίνωσε το Λιμεναρχείο Πειραιά - Δείτε αναλυτικό πίνακα
Η ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά για την κόρη του: Τη Δευτέρα θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας
Η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα