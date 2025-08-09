Έκτακτη Συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του OHE για τη Γάζα την Κυριακή 10 Αυγούστου

«Η κλιμάκωση από το Ισραήλ βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τη βούληση της διεθνούς κοινότητας, το διεθνές δίκαιο και την κοινή λογική», αναφέρει ο Παλαιστίνιος πρέσβης