Κούκλες Labubu αξίας χιλιάδων δολαρίων κλάπηκαν από κατάστημα στο Λος Άντζελες
Οι κούκλες αυτές έχουν γίνει viral σε όλο τον κόσμο
Διαρρήκτες άρπαξαν από κατάστημα στο Λος Άντζελες μεγάλη ποσότητα από τις συλλεκτικές κούκλες Labubu, που έχουν γίνει viral σε όλο τον κόσμο, αξίας δεκάδων χιλιάδων δολαρίων.
«Πήραν πολλά, ίσως γύρω στα 30.000 δολάρια ή και περισσότερα από το απόθεμα» δήλωσε η Τζοάνα Αβεντάνο, συνιδιοκτήτρια του One Stop Sales. «Δουλέψαμε πολύ σκληρά για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, και το να έρχονται απλά και να τα παίρνουν όλα, σαν να μην τρέχει τίποτα, είναι πραγματικά άσχημο».
Η Αβεντάνο υποστήριξε ότι ένα ύποπτο φορτηγό είχε σταθμεύσει έξω από το κατάστημα το βράδυ της Τρίτης και εκτιμά ότι οι δράστες παρακολουθούσαν τον λογαριασμό του καταστήματος στα social media, καθώς μόλις είχαν ανακοινώσει νέα παραλαβή Labubu, οι οποίες πωλούνται αμέσως.
Σε βίντεο ασφαλείας που ανάρτησε το κατάστημα, διακρίνονται τέσσερα άτομα να αφαιρούν τα πολυπόθητα κουτιά. Το τοπικό γραφείο του σερίφη ανακοίνωσε ότι η διάρρηξη σημειώθηκε στις 1:29 τα ξημερώματα της Τετάρτης και πως η υπόθεση βρίσκεται υπό έρευνα. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δράστες χρησιμοποίησαν όχημα, το οποίο βρέθηκε εγκαταλελειμμένο λίγο αργότερα.
Αν και η αστυνομία εκτιμά ότι η αξία των κλεμμένων κούκλων ανέρχεται σε περίπου 7.000 δολάρια, το ακριβές ποσό παραμένει ασαφές, καθώς οι τιμές διαφοροποιούνται σημαντικά ανάλογα με την πώληση ή την μεταπώλησή τους. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του καταστήματος, οι τιμές έφταναν έως και τα 500 δολάρια η μία, ενώ η τεράστια ζήτηση έχει οδηγήσει σε υπερβολικές ανατιμήσεις από μεταπωλητές και στην εμφάνιση μαύρης αγοράς με απομιμήσεις.
Οι κούκλες Labubu κατασκευάζονται και πωλούνται αποκλειστικά από την εταιρεία Pop Mart, έχοντας αποκτήσει φανατικό κοινό διεθνώς. Η δημοτικότητά τους εκτοξεύτηκε όταν διασημότητες, όπως η Ριάνα φωτογραφήθηκαν με αυτές.
