Λωρίδα της Γάζας Γάζα Κίνα

«Η Γάζα ανήκει στον παλαιστινιακό λαό και είναι αναπόσπαστο τμήμα του παλαιστινιακού εδάφους» λέει το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας

Γάζα: «Μεγάλη ανησυχία» του Πεκίνου για το ισραηλινό σχέδιο κατάληψης
Η Κίνα εξέφρασε σήμερα τη «μεγάλη ανησυχία» της σε ό,τι αφορά το ισραηλινό σχέδιο για την ανάληψη στρατιωτικού ελέγχου της Πόλης της Γάζας, κάνοντας έκκληση στο Ισραήλ να «σταματήσει άμεσα αυτές τις επικίνδυνες ενέργειες».

«Η Γάζα ανήκει στον παλαιστινιακό λαό και είναι αναπόσπαστο τμήμα του παλαιστινιακού εδάφους», δήλωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών σε γραπτή απάντηση στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Στο μεταξύ, η Γερμανία ανακοίνωσε ότι δεν θα εγκρίνει εξαγωγές στο Ισραήλ πολεμικού υλικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη Λωρίδα της Γάζας μέχρι νεωτέρας, ανακοίνωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς απαντώντας με τον τρόπο αυτόν στο σχέδιο του Ισραήλ να κλιμακώσει τις πολεμικές επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακα.


