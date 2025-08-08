Γάζα: «Μεγάλη ανησυχία» του Πεκίνου για το ισραηλινό σχέδιο κατάληψης

Στο μεταξύ, η

Φρίντριχ Μερτς απαντώντας με τον τρόπο αυτόν στο σχέδιο του Ισραήλ να κλιμακώσει τις πολεμικές επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακα. ανακοίνωσε ότι δεν θα εγκρίνει εξαγωγές στο Ισραήλ πολεμικού υλικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη Λωρίδα της Γάζας μέχρι νεωτέρας, ανακοίνωσε ο καγκελάριοςαπαντώντας με τον τρόπο αυτόν στο σχέδιο του Ισραήλ να κλιμακώσει τις πολεμικές επιχειρήσεις στον παλαιστινιακό θύλακα.

εξέφρασε σήμερα τη «μεγάλη ανησυχία» της σε ό,τι αφορά το ισραηλινό σχέδιο για την ανάληψη στρατιωτικού ελέγχου της Πόλης της Γάζας, κάνοντας έκκληση στονα «σταματήσει άμεσα αυτές τις επικίνδυνες ενέργειες».«Η Γάζα ανήκει στον παλαιστινιακό λαό και είναι αναπόσπαστο τμήμα του παλαιστινιακού εδάφους», δήλωσε εκπρόσωπος του κινεζικούσε γραπτή απάντηση στο Γαλλικό Πρακτορείο.