Νεκρός αντισυνταγματάρχης του πεζικού των ισραηλινών δυνάμεων - Σκοτώθηκε από πυρά της Χαμάς

Τζόναθαν Στάινμπεργκ

🥀🕯️The Commander of the Nahal Brigade, COL Jonathan Steinberg was killed today during a confrontation with a terrorist.



COL Steinberg, 42 years old from Kibbutz Shomria. The IDF sends its heartfelt condolences to his family and will continue to support them in this difficult… pic.twitter.com/zHyNjzg8My — Israel Defense Forces (@IDF) October 7, 2023

«Δεν θα ασχοληθώ με το ποιος φταίει και γιατί

», είπε ο Λάπιντ, πρώην πρωθυπουργός, με ανάρτηση στο Χ. «Θα αντιμετωπίσουμε τον εχθρό μας ενωμένοι».

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Το κράτος του Ισραήλ βρίσκεται σε πόλεμο. Δεν θα είναι εύκολος ή σύντομος πόλεμος», υπογραμμίζοντας επίσης τον κίνδυνο ενός πολέμου σε πολλαπλά μέτωπα.

Πρόσφερε στον Νετανιάχου να σχηματίσει έναν κοινό συνασπισμό επαγγελματιών «που μπορεί να πολεμήσει τον σκληρό, περίπλοκο και μακρύ πόλεμο που βρίσκεται μπροστά μας».





Η επίθεση με τις 150 ρουκέτες



Ακόμη μεγαλύτερη κλιμάκωση παρατηρείται τις τελευταίες ώρες στη Λωρίδα της Γάζας. Η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς προχώρησε σε νέο κύμα πυραυλικών επιθέσεων, εξαπολύοντας 150 ρουκέτες προς το Τελ Αβίβ, με αιτιολογικό την



Ανακοίνωση εξέδωσε, μάλιστα, η Χαμάς στο Telegram, όπου επιβεβαιώνεται η συνέχιση των σφοδρών επιθέσεων με την τελευταία επιθετική κίνηση των Παλαιστινίων.



Insane Footage showing 100s of Rockets being launched by Hamas in the Gaza Strip towards Tel Aviv. pic.twitter.com/ueM1NbBrfh — OSINTdefender (@sentdefender) October 7, 2023





Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές κατέστρεψαν νωρίτερα τρία κτίρια του «Πύργου της Παλαιστίνης» στη συνοικία αλ-Ρινάλ της πόλης της Γάζας, ανέφεραν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που είδαν τους τρεις πύργους άνω των δέκα ορόφων να καταρρέουν ο ένας μετά τον άλλον μετά από εκρήξεις.





‼️ #Israel Defense Forces: Fighter jets recently attacked two high-rise buildings in the #Gaza Strip that were used by senior #Hamas members for terrorist operations. The Hamas terrorist organization places its military forces in the heart of the civilian population of the Gaza… pic.twitter.com/6aPeCK4xmt — NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2023



Ο ισραηλινός στρατός είπε ότι έπληξε «δύο πολυόροφα κτίρια» με αεροπορικές επιδρομές, κατηγορώντας την «τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς», που βρίσκεται στην εξουσία στη Γάζα, ότι προστατεύει τη στρατιωτική της υποδομή «στην καρδιά του πληθυσμού» του παλαιστινιακού θύλακα.



Ο στρατός τόνισε ότι προειδοποίησε τους κατοίκους πριν από τα πλήγματα και «τους ζήτησε να εκκενώσουν την περιοχή».



Στο μεταξύ ο αριθμός των νεκρών έχει ανέβει δραματικά στη Λωρίδα της Γάζας, με τα θύματα στις τάξεις των Ισραηλινών να φτάνουν τα 250 και αντίστοιχα στους Παλαιστίνους τα 232.



Τέσσερις Παλαιστίνιοι, ανάμεσά τους και ένα 13χρονο παιδί σκοτώθηκαν νωρίτερα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπως μετέδωσε το Al Jazeera. Προς το παρόν έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία του ανήλικου παιδιου.







Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας της Παλαιστίνης ο Ahmad Abdel Nasser Rabi σκοτώθηκε από ισραηλινούς στρατιώτες στην Qalqilia, δήλωσε το υπουργείο. Μάλιστα εδώ και λίγη ώρα οι φωτογραφίες των θυμάτων έχουν αρχίσει να κάνουν τον γύρο των social media. Σημειώνεται ότι ο ΟΗΕ δήλωσε πως το 2023 είναι η πιο θανατηφόρα χρονιά για τους Παλαιστίνιους από το 2006 όταν και ξεκίνησε να κάνει καταγραφή των θυμάτων.



Το Ισραήλ σταματά την ηλεκτροδότηση στη Λωρίδα της Γάζας



Νωρίτερα η ισραηλινή κυβέρνηση προχώρησε σε ακόμη μία κίνηση αυτοάμυνας, ειδικότερα έκοψε την ηλεκτροδότηση σε Γάζα και Παλαιστίνη.





BREAKING:



Israel decides to cut electricity supply to Gaza pic.twitter.com/xyEHEl9RNn — Visegrád 24 (@visegrad24) October 7, 2023



Μαχητικά αεροσκάφη έπληξαν νωρίτερα δύο πολυόροφα κτίρια στη Γάζα, όπου σύμφωνα με ανακοίνωση της πολεμικής αεροπορίας της χώρας στεγάζονται «στρατιωτικές υποδομές» της Χαμάς.



Η συγκεκριμένη ανακοίνωση ήρθε λίγη ώρα μετά την επίθεση του Ισραήλ στον Πύργο της Παλαιστίνης, στη Γάζα. Μάλιστα η επίθεση καταγράφηκε την ώρα που η ανταποκρίτρια του Al Jazeera Youmna El Sayed μετέδιδε τις εξελίξεις σε live μετάδοση.



«Η Πολεμική Αεροπορία επιτέθηκε σε δύο στρατιωτικές υποδομές ανώτερων μελών της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς μέσα σε πολυώροφα κτίρια», ανέφερε η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, χωρίς να δώσει την ακριβή τοποθεσία. Η ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας ανέφερε ότι «η Χαμάς τοποθετεί τα στρατιωτικά της μέσα στην καρδιά του άμαχου πληθυσμού στη Λωρίδα της Γάζας».



Επιβεβαιώνονται δε οι αναφορές περί ομηρείας υψηλόβαθμων Ισραηλινών αξιωματούχων. Ειδικότερα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις μίλησαν κι επισήμως για απαγωγή στρατιωτών και μαχητών από τη Χαμάς.





Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις σε ένα από τα πιο κρίσιμα πολεμικά μέτωπα των τελευταίων 50 ετών, στη, κάτι που έρχεται να διαταράξει εκ νέου τις ισορροπίες στη γεωπολιτική σκακιέρα. Αργά το βράδυ, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι αντισυνταγματάρχης μίας εκ των κύριων ταξιαρχιών του πεζικού, που ονομάζεται "Nahal", έπεσε νεκρός από πυρά τρομοκράτη της Χαμάς.Ο αντισυνταγματάρχης Τζόναθαν Στάινμπεργκ διοικούσε την ταξιαρχία Nahal, ανακοίνωσαν οι ισραηλινές δυνάμεις.«Γνωστοποιούμε ότι ο αείμνηστος αντισυνταγματάρχηςσκοτώθηκε από τρομοκράτη», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.Στην ανακοίνωση επισημαίνεται, δε, ότι οι 42χρονος σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυρών.Ο Νετανιάχου νωρίτερα στο διάγγελμά του μίλησε ξεκάθαρα για πόλεμο, ενώ έχει καλέσει την αντιπολίτευση σε σχηματισμό κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης. Υποσχέθηκε δε εκδίκηση και έκανε λόγο για πρωτοφανή ενέργεια εχθρότητας κατά του Ισραήλ, τη στιγμή που οι νεκροί στη χώρα του έχουν φτάσει στους 250, σε λιγότερο από 24 ώρες, συγκεκριμένα από το πρωί του Σαββάτου οπότε και ξεκίνησαν οι πυραυλικές επιθέσεις από τη Χαμάς.Κάλεσε τους ηγέτες κομμάτων της αντιπολίτευσης, τον Γιαΐρ Λαπίντ και τον Μπένι Γκαντς να συμμετάσχουν σε μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, ανακοίνωσε το κυβερνών κόμμα Λικούντ.Και όλα αυτά μόλις λίγη ώρα μετά αφότου ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ πρότεινε στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου τον σχηματισμό μιας κυβέρνησης έκτακτης ανάγκης.