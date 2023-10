Κρεμλίνο: Δεν έχουμε εγκαταλείψει το μορατόριουμ για τις πυρηνικές δοκιμές

-

Στις πέντε δεκαετίες που επακολούθησαν μεταξύ του 1945 και της Συμφωνίας για την απαγόρευση πυρηνικών δοκιμών του 1996, πραγματοποιήθηκαν 2.000 πυρηνικές δοκιμές, 1.032 εκ των οποίων από τις Ηνωμένες Πολιτείες και 715 από την Σοβιετική Ένωση, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.Ο Πούτιν τον Φεβρουάριο ανέστειλε την συμμετοχή της χώρας του στην Συνθήκη New START, την τελευταία μεγάλη συνθήκη για τον έλεγχο των εξοπλισμών της Ρωσίας με την Ουάσιγκτον. Επίσης προειδοποίησε ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ξαναρχίσουν τις πυρηνικές δοκιμές, τότε και η Ρωσία θα πράξει το ίδιο.Η εφημερίδα The New York Times έγραψε χθες ότι δορυφορικές εικόνες και δεδομένα της αεροπορίας δείχνουν ότι η Ρωσία ενδέχεται να πραγματοποιήσει δοκιμή ενός πειραματικού με πυρηνικό κινητήρα πυραύλου κρουζ ή να την πραγματοποίησε πρόσφατα.«Δεν γνωρίζω από πού το πήραν αυτό οι δημοσιογράφοι των New York Times», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. «Προφανώς, είναι αναγκαίο να μελετηθούν πιο λεπτομερώς οι δορυφορικές φωτογραφίες», πρόσθεσε. Η εφημερίδα New York Times δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα.