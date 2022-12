Τέρι Χόλ: Πέθανε στα 63 του ο τραγουδιστής των The Specials

Κλείσιμο

, frontman του βρετανικού ska-New Wave συγκροτήματος, πέθανε σε ηλικία 63 ετών «μετά από σύντομη ασθένεια», όπως επιβεβαίωσε ο επίσημος λογαριασμός της μπάντας στο Twitter.«Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Τέρι, του αγαπημένου μας φίλου και αδελφού, που ήταν ένας από τους πιο ταλαντούχους τραγουδιστές, συνθέτες και στιχουργούς που έχει παράγει ποτέ αυτή η χώρα», ανέφερε το συγκρότημα στην ανάρτησή του. «Ο Τέρι ήταν ένας υπέροχος σύζυγος και πατέρας... η μουσική και οι ερμηνείες του αιχμαλώτιζαν την ουσία της ζωής... τη χαρά, τον πόνο, το χιούμορ, τον αγώνα για δικαιοσύνη, αλλά περισσότερο την αγάπη».Ο Τέρι Χολ γνώρισε την επιτυχία στη Βρετανία τις δεκαετίες του '70 και του '80 με επιτυχίες όπως ταΆφησε τους Τhe Specials το 1981 για να δημιουργήσει τους Fun Boy Three με τους Νέβιλ Στέιπλ και Λίνβαλ Γκόλντινγκ, μια μπάντα με επίσης πολλά hits στη Βρετανία, ενώ ακολούθησαν αρκετά επιτυχημένα πρότζεκτ. Το 2008 οι The Specials επανενώθηκαν για μια σειρά από εμφανίσεις και άλμπουμ.Ο τραγουδιστήςείχε περιγράψει τη φωνή του Χολ ως «το ιδανικό όργανο για τα αυθεντικά και αναγκαία τραγούδια των The Specials», εξηγώντας ότι η ειλικρίνειά του αντικατοπτρίζεται τόσο στα χαρούμενα όσο και στα θλιμμένα τραγούδια.Ο μουσικός, που στην Ελλάδα έγινε ιδιαίτερα γνωστός με τη solo επιτυχία τουτο 1994 γεννήθηκε και μεγάλωσε στο, όπου τα περισσότερα μέλη της οικογένειάς του εργάζονταν στην ακμάζουσα τότε αυτοκινητοβιομηχανία της πόλης.Στα 12 του όμως η ζωή του πήρε μια πολύ σκοτεινή τροπή, όταν απήχθη από έναστη Γαλλία, και έζησε έναν εφιάλτη επί τέσσερις ημέρες που «σφράγισε» τη ζωή του. Ο Χολ εμφάνιζε συμπτώματα μανιοκατάθλιψης επί πολλά χρόνια, ωστόσο αρνούνταν να πάρει φάρμακα και έβρισκε διαφυγή σε άλλου είδους. Χρειάστηκε να περάσει πολύς καιρός μέχρι να αποδεχτεί πλήρως το πρόβλημα και να λάβει την απαιτούμενη θεραπεία, που τον βοήθησε να θέσει υπό έλεγχο την ασθένεια.