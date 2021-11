Ρομάν Αμπράμοβιτς: Ο Ρώσος μεγιστάνας κέρδισε τη δίκη για το βιβλίο «Putin's People»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο ισχυρισμός πως ο Ρώσος μεγιστάναςαγόρασε το 2003 την Τσέλσι με εντολή του, ώστε το Κρεμλίνο να αποκτήσει επιρροή στη Δύση αποτελεί συκοφαντική δυσφήμιση, σύμφωνα με την απόφαση που εξέδωσε την Τετάρτη το Ανώτατο Δικαστήριο στο Λονδίνο.Ο 55χρονος ιδιοκτήτης των Μπλεκατά της δημοσιογράφου Κάθριν Μπόλτον, πρώην ανταποκρίτριας των, η οποία στο best seller βιβλίο της υπό τον τίτλο «Putin's People: How the KGB took back Russia and then took on the West», το οποίο κυκλοφόρησε τον περασμένο Απρίλιο από τον εκδοτικό οίκο Harper Collins, ανέφερε ότι ο Ρομάν Αμπράμοβιτς «ενεργούσε για λογαριασμό του Κρεμλίνου» όταν αγόρασε την βρετανική ομάδα το 2003 έναντι, δικηγόρος του Ρώσου μεγιστάνα, είχε αναφέρει στο δικαστήριο τον περασμένο Ιούλιο πως οι αναγνώστες του βιβλίου θα κατέληγαν στο συμπέρασμα ότι «ο κύριος Αμπράμοβιτς χρησιμοποιήθηκε ως το αποδεκτό πρόσωπο ενός διεφθαρμένου και επικίνδυνου καθεστώτος» και πως διατηρούσε μιαμε τον πρόεδρο Πούτιν ενεργώντας ως «ταμίας» του.Από την πλευρά του ο Άντριου Κάλντκοτ, συνήγορος της συγγραφέως και του εκδοτικού οίκου, τόνισε πως ο χαρακτηρισμός «ταμίας» για τον Αμπράμοβιτς ήταν εντός εισαγωγικών, γεγονός που σημαίνει ότι επρόκειτο για τακαι όχι για την άποψη της συγγραφέως.Την Τετάρτη η δικαστής Αμάντα Τζέιν Τίπλς υποστήριξε πως οι αναγνώστες του βιβλίου κατανοούσαν ότι «ο κύριος Αμπράμοβιτς υπό τον έλεγχο του προέδρου Πούτιν και με τις οδηγίες του προέδρου Πούτιν και του Κρεμλίνου, είχε υποχρεωθεί να θέσει την περιουσία που διέθετε από τηντου στον πρόεδρο Πούτιν και στην κυβέρνησή του».Η δικαστής ανέφερε πως ένας απλός αναγνώστης θα καταλάβαινε πως το βιβλίο υποστηρίζει ότι «ο ενάγων αγόρασε τον όμιλο της Τσέλσι το 2003 υπό τις οδηγίες του προέδρου Πούτιν έτσι ώστε η Ρωσία να αποκτήσει αποδοχή και επιρροή στο Ηνωμένο Βασίλειο». Σύμφωνα με την δικαστή στο βιβλίο περιέχονται εννέα σημεία σχετικά με τον Αμπράμοβιτς, που αποτελούνγια τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο.Μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης, ο εκπρόσωπος του Ρομάν Αμπράμοβιτς δήλωσε: «Καλωσορίζουμε την σημερινή δικαστική απόφαση η οποία αναφέρει ότι το βιβλίο Putin's People περιέχει πράγματι συκοφαντικές αναφορές για τον κύριο Αμπράμοβιτς, συμπεριλαμβανομένων και τωνγια τον τρόπο της αγοράς του ποδοσφαιρικού ομίλου της Τσέλσι». Ο ίδιος, τόνισε πως ο πελάτης του περιμένει να γίνουν διορθώσεις στο βιβλίο για τα ψεύδη και τις συκοφαντίες κατά του Ρώσου μεγιστάνα το συντομότερο δυνατόν.για συκοφαντική δυσφήμιση έχει καταθέσει και η κρατικήΌμως, η δικαστής Τιπλς αποφάνθηκε πως οι τρεις από τις τέσσερις παραγράφους του βιβλίου για τις οποίες κατέθεσε μήνυση η Rosneft δεν αποτελούν συκοφαντική δυσφήμιση για την εταιρεία. Από την πλευρά του ο εκδοτικός οίκος ανέφερε σε ανακοίνωσή του πως όλοι οι ερευνητές δημοσιογράφοι βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο να μηνυθούν για συκοφαντική δυσφήμιση όταν κάνουνγια θέματα που ενδιαφέρουν το κοινό.