Λιβύη: Τουλάχιστον έξι νεκροί και 24 τραυματίες από πυρά φρουρών στη βίαιη καταστολή μεταναστών - Δείτε βίντεο

Video of #migrants' escape in Ghot Shaal centre, guards shooting, six migrants shot dead. Worsening situation after the October 1st's mass arrest. Video of the shooting in the west of #Tripoli #Libya #Libia pic.twitter.com/Haxk3YELk2 — Nancy Porsia (@nancyporsia) October 9, 2021

#Libya : At least 5 migrants reported to have been shot as hundreds escape into streets from detention centre in #Tripoli - #ليبيا #طرابلس pic.twitter.com/ynZt0Xiak7 — sebastian usher (@sebusher) October 8, 2021

(Breaking) A video circulating on social media shows security forces affiliated with the Government of National Unity firing live ammunition at migrants who escaped Ghut Shaal detention center in Tripoli



The #Libya Update pic.twitter.com/GVRg32Kn1B — The Libya Update (@TheLibyaUpdate) October 10, 2021

Chaos in Tripoli’s Ghot Shaal and the surrounding areas as hundreds of migrants flee from prison while thousands more march in the streets in protest against government crackdown on illegal migration pic.twitter.com/cXY57BiTMl — The Libya Observer (@Lyobserver) October 8, 2021

🛑‼️ 9 consecutive days without food,water and shelters,exposed to heat,rain and cold.

Heavy rain,rained yesterday night at 4am and children and women had nowhere togo,causing hundreds of children to develop serious health issues including high fever.#EvacuateRefugeesFromLibya pic.twitter.com/ShmhJQI6yE — Refugees In Libya (@RefugeesinLibya) October 10, 2021





Οι δυνάμεις ασφαλείας τηςκλιμάκωσαν τη βίαιη καταστολή τωνστο αραβικό κράτος της βόρειας Αφρικής, με αποτέλεσμα τη σύλληψη χιλιάδων και τον θάνατο τουλάχιστον έξι ανθρώπων, καταγγέλλουν οργανώσεις αρωγής.Οι μετανάστες αυτοί έπεσαν νεκροί από σφαίρες καθώςτην Παρασκευή, εξήγησε χθες Κυριακή το Νορβηγικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (NRC).Ήταν ανάμεσα «στους χιλιάδες ανθρώπους» τους οποίους «οι λιβυκές αρχές έθεσαν υπό κράτηση πριν από μία εβδομάδα, στο πλαίσιο κύματος καταστολής άνευ προηγουμένου, διπλασιάζοντας τον αριθμό των μεταναστών και των προσφύγων υπό κράτηση σε περίπου 10.000», διευκρίνισε η ΜΚΟ σε ανακοίνωσή της. Το υπουργείο Εσωτερικών υποστήριξε αντίθετα την Παρασκευή ότι οι μαζικές συλλήψεις της περασμένης εβδομάδας έγιναν στο πλαίσιο επιχείρησης εναντίον εστιών «του οργανωμένου εγκλήματος και της διακίνησης ναρκωτικών».Πλάνα που μεταφορτώθηκαν στο διαδίκτυο την Παρασκευή εικονίζουν εκατοντάδες μετανάστες καθώς δραπετεύουν από το κέντρο κράτησης στην περιοχήτης Τρίπολης.(ΔΟΜ), μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, έκανε επίσης λόγο γιααπό πυρά φρουρών στο κέντρο κράτησης Μαμπάνι κατά τη διάρκεια της απόδρασης.Στο κέντρο αυτό, με οξύ πρόβλημα υπερπληθυσμού εγκλείστων,, σύμφωνα με τον ΔΟΜ.Ωστόσο το υπουργείο Εσωτερικών της Λιβύης ανέφερε απεναντίας προχθές Σάββατο ότι μόνο ένας μετανάστης σκοτώθηκε και αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους αστυνομικοί, όταν –κατ’ αυτό– μετανάστες ποδοπατήθηκαν καθώς δραπέτευαν.Η απόδραση «οδήγησε σε επέμβαση της αστυνομίας για να τεθεί η κατάσταση υπό έλεγχο» και η επιχείρηση «διεξήχθη με επαγγελματισμό και χωρίς χρήση υπέρμετρης βίας», διαβεβαίωσε το υπουργείο στο δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.Αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών ανέφερε την Παρασκευή πως δραπέτευσαν κάπου 2.000 έγκλειστοι, χωρίς να αναφερθεί στις πληροφορίες για τα πυρά των δυνάμεων επιβολής της τάξης.Ο ΔΟΜ κάλεσε από την πλευρά του χθες τις αρχές της Λιβύης «να σταματήσουν τη χρήση υπέρμετρης βίας, να βάλουν τέλος στις αυθαίρετες συλλήψεις και να ξαναρχίσουν αμέσως τις πτήσεις που επιτρέπουν στους μετανάστες να φεύγουν». Κάπου «10.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά έχουν παγιδευτεί σε πολύ δύσκολες συνθήκες στα επίσημα κέντρα κράτησης», κατά την ίδια πηγή.Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) κάλεσε και αυτή την Παρασκευή την Τρίπολη να «εγκρίνει την επανέναρξη των ανθρωπιστικών πτήσεων» οι οποίες έχουν ανασταλεί «εδώ και σχεδόν έναν χρόνο».Η Λιβύη μετατράπηκε σε πλατφόρμα για τους μετανάστες που προσπαθούν να φθάσουν διά θαλάσσης στην Ευρώπη αφότου επικράτησε χάος στη χώρα της Βόρειας Αφρικής, μετά την εξέγερση που ανέτρεψε το καθεστώς του Μουάμαρ Καντάφι το 2011.Μη κυβερνητικές οργανώσεις και οργανισμοί του ΟΗΕ στηλιτεύουν συχνά τις τραγικές συνθήκες στα κέντρα κράτησης στη Λιβύη, επίσημα και μη.