Δείτε βίντεο: Στο ξενοδοχείο οι γαλοπούλες των Ευχαριστιών - «Τρέχει» η ψηφοφορία για το ποια θα πάρει χάρη

Which turkey should President Trump pardon at this year's National Thanksgiving Turkey Pardoning Ceremony—Corn or Cob? — The White House (@WhiteHouse) November 23, 2020

This year’s two National Thanksgiving Turkey contestants have arrived in Washington, D.C., where they will reside at The Willard until the annual White House Turkey Pardon on Tuesday! 🦃 pic.twitter.com/xbCEpo9VIj — The White House (@WhiteHouse) November 23, 2020

"Cob" likes to play pickleball and wants to see the monuments in Washington, D.C.!



Don't forget to vote for the National Thanksgiving Turkey! Polls are open for 24 hours. pic.twitter.com/9rVMxhcX5q — The White House (@WhiteHouse) November 23, 2020

παράδοση είχε καθιερωθεί, και μέχρι τη δεκαετία του 1940, οι αγρότες έστειλαν και πάλι γαλοπούλες στον πρόεδρο.

Το 1963 ο τότε Πρόεδρος των ΗΠΑ

, είχε υποδεχθεί την γαλοπούλα στον Λευκό Οίκο ως προσφορά της Εθνικής Ομοσπονδίας Γαλοπούλας, αλλά την άφησε να ζήσει.

Την παράδοση που θέλει τοννα δίνειπριν τη γιορτή τωνθα τηρήσει και φέτος ο. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, πριν αποχωρήσει από το Λευκό Οίκο και παραδώσει την εξουσία της χώρας στον, θα έχει την ευκαιρία να δώσει για ακόμα μια χρονιά χάρη σε μια εκ των δυο γαλοπούλων εν όψει του εορτασμού της Ημέρας των Ευχαριστιών,«Σε ποια γαλοπούλα θέλετε να δοθεί χάρη κατά τηνγια την Ημέρα των Ευχαριστιών;» είναι το φλέγον ερώτημα του διαδικτυακούπου «τρέχει» οαπο χθες, Δευτέρα, στο twitter. Νωρίτερα την Δευτέρα, η πρώτη Κυρίαυποδέχθηκε στον Λευκό Οίκο το χριστουγεννιάτικο δέντρο ().Προς το παρόν, οκαι οζουν με πολυτέλεια στοτης Ουάσινγκτον, αλλά αύριο Τρίτη, σε μια εκδήλωση στο, μόνο μία από τις γαλοπούλες θα λάβει προεδρική χάρη πριν από τις διακοπές των Ευχαριστιών της Πέμπτης.Οι λευκές γαλοπούλες, ανατράφηκαν από τονπρόεδρο τηςκαι έναν έμπορο γαλοπούλας, καλαμποκιού και σόγιας έκτης γενιάς από το Walcott της Αϊόβα.Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Λευκού Οίκου, ο Corn (καλαμπόκι), του οποίου το αγαπημένο σνακ είναι το γλυκό καλαμπόκι, εκκολάφθηκε στις 20 Ιουλίου 2020 και ζυγίζει μόλις πάνω από 19 κιλά. Ο Cob (σβώλος), του οποίου το αγαπημένο φαγητό είναι η σόγια, εκκολάφθηκε την ίδια ημέρα και ζυγίζει πάνω από 18,5 κιλά.Όπως συμβαίνει από το 1947, οι δύο παρουσιάστηκαν στο κοινό στις 23 Νοεμβρίου σε εκδήλωση.Ο Λευκός Οίκος δίνει μέσω ψηφοφορίας τη δυνατότητα στο κοινό να διαλέξει ποιο πουλί θα συγχωρήσει, ενώ για την ιστορία πέρσι ο Peas (αρακάς) επικράτησε του Carrots (καρότα) στην τελική μάχη για την προεδρική χάρη.Η παράδοση των γαλοπούλων ως δώρα στους προέδρους των ΗΠΑ για την ημέρα των Ευχαριστιών, αλλά σύμφωνα με τον ιστότοπο του Λευκού Οίκου, στάλθηκαν τόσες πολλές γαλοπούλες που το 1923, ο τότε πρόεδροςαποθάρρυνε τους αγρότες να τους στείλουν. Ωστόσο, ηΣτην ουσία, ο Ρόναλντ Ρίγκαν ήταν ο πρώτος πρόεδρος που έδωσε χάρη στις γαλοπούλες το 1987, αλλά το έκανε ως αστείο, για να αποσπάσει την προσοχή του Τύπου από ένα σκάνδαλο. Η πρώτη επίσημη χάρη γαλοπούλας έγινε το 1989 από τον Πρόεδρο Τζορτζ Μπους Μπους, καθιερώνοντάς το ως έθιμο του αμερικανικού λαού.