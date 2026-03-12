Τα απίθανα όρια του ανθρώπινου σώματος: Πόσο μπορούμε να αντέξουμε χωρίς οξυγόνο, νερό και ύπνο, δείτε πίνακα
Τα απίθανα όρια του ανθρώπινου σώματος: Πόσο μπορούμε να αντέξουμε χωρίς οξυγόνο, νερό και ύπνο, δείτε πίνακα
Ένας πίνακας συνοψίζει έτσι με απλό τρόπο ορισμένα από τα βασικά όρια αντοχής του ανθρώπινου οργανισμού σε διαφορετικές συνθήκες
Έναν συνοπτικό πίνακα με τα βασικά όρια αντοχής του ανθρώπινου σώματος παρουσιάζει ενδιαφέρον βίντεο που κυκλοφορεί στα social media με τίτλο «Human Limit», καταγράφοντας πόσο μπορεί να αντέξει ο άνθρωπος σε διαφορετικές ακραίες συνθήκες, από την έλλειψη νερού και τροφής μέχρι την παρατεταμένη άπνοια ή την πλήρη απομόνωση.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα, το ανθρώπινο σώμα μπορεί να επιβιώσει χωρίς πόσιμο νερό για περίπου 3 έως 5 ημέρες, ενώ χωρίς τροφή η αντοχή μπορεί να φτάσει από 40 έως 70 ημέρες.
Στον τομέα της σωματικής αντοχής, ο πίνακας αναφέρει ότι ένας άνθρωπος μπορεί να κρατήσει την αναπνοή του έως και 24 λεπτά, ενώ η συνεχόμενη κίνηση με περπάτημα μπορεί να φτάσει περίπου τις 30 ώρες.
Όσον αφορά τον ύπνο, το ανώτατο όριο που καταγράφεται είναι 11 ημέρες χωρίς ύπνο, ενώ η πλήρης απομόνωση αναφέρεται ότι μπορεί να διαρκέσει έως 7 ημέρες.
Σχετικά με τις ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες, η έκθεση σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να αντέξει περίπου 30 λεπτά, σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα.
Ο πίνακας περιλαμβάνει επίσης ορισμένα φυσιολογικά όρια του οργανισμού. Για παράδειγμα, η μέγιστη καρδιακή συχνότητα αναφέρεται ότι μπορεί να φτάσει τους 220 παλμούς το λεπτό, ενώ η αντοχή σε ακραίο πόνο περιγράφεται ότι διαρκεί μόνο λίγα λεπτά.
Παράλληλα, γίνεται αναφορά και σε ορισμένα καταγεγραμμένα ανθρώπινα ρεκόρ. Η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής ανθρώπου καταγράφεται στα 122 χρόνια, ενώ το μεγαλύτερο καταγεγραμμένο χρονικό διάστημα ούρησης ανέρχεται σε 2 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα, το ανθρώπινο σώμα μπορεί να επιβιώσει χωρίς πόσιμο νερό για περίπου 3 έως 5 ημέρες, ενώ χωρίς τροφή η αντοχή μπορεί να φτάσει από 40 έως 70 ημέρες.
Ιδιαίτερα περιορισμένος είναι ο χρόνος που μπορεί να αντέξει ο οργανισμός χωρίς οξυγόνο. Η απουσία οξυγόνου μπορεί να γίνει ανεκτή μόνο για 3 έως 5 λεπτά, ενώ ο εγκέφαλος μπορεί να παραμείνει χωρίς οξυγόνο για περίπου 4 έως 6 λεπτά.
The human body limit pic.twitter.com/acp5tF8Ees— TotalBodyIQ (@TotalBodyIQ) March 9, 2026
Στον τομέα της σωματικής αντοχής, ο πίνακας αναφέρει ότι ένας άνθρωπος μπορεί να κρατήσει την αναπνοή του έως και 24 λεπτά, ενώ η συνεχόμενη κίνηση με περπάτημα μπορεί να φτάσει περίπου τις 30 ώρες.
Όσον αφορά τον ύπνο, το ανώτατο όριο που καταγράφεται είναι 11 ημέρες χωρίς ύπνο, ενώ η πλήρης απομόνωση αναφέρεται ότι μπορεί να διαρκέσει έως 7 ημέρες.
Σχετικά με τις ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες, η έκθεση σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να αντέξει περίπου 30 λεπτά, σύμφωνα με τα στοιχεία του πίνακα.
Ο πίνακας περιλαμβάνει επίσης ορισμένα φυσιολογικά όρια του οργανισμού. Για παράδειγμα, η μέγιστη καρδιακή συχνότητα αναφέρεται ότι μπορεί να φτάσει τους 220 παλμούς το λεπτό, ενώ η αντοχή σε ακραίο πόνο περιγράφεται ότι διαρκεί μόνο λίγα λεπτά.
Παράλληλα, γίνεται αναφορά και σε ορισμένα καταγεγραμμένα ανθρώπινα ρεκόρ. Η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής ανθρώπου καταγράφεται στα 122 χρόνια, ενώ το μεγαλύτερο καταγεγραμμένο χρονικό διάστημα ούρησης ανέρχεται σε 2 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
